Fratelli tutti. Martinez (Rns): “Ricentrarci su ciò che ci costituisce fratelli in umanità”

Foto (Siciliani-Geannari/SIR)

Ringraziamo il Santo Padre per “Fratelli tutti”, un disarmante sguardo sul nostro mondo, un grido gravido di passione per Dio e per l’uomo. L’Enciclica è venata di speranza cristiana, interpella l’offerta di un nuovo amore per l’uomo, per la sua dignità inalienabile, non commerciabile o cantierabile dentro disegni opposti al volere divino, sempre integrale e trascendente. Un amore grande, che supera barriere e confini, che non può essere in recessione perché non è in crisi lo Spirito Santo, la Sua effusione di risorse vitali, che abitano nel cuore di ogni uomo, di ogni razza, fede e cultura, e rendono possibile e praticabile la parola fraternità.

Grandi ideali si rincorrono e venano questa Enciclica sociale, che è esegesi spirituale globale ancora più ampia della precedente “Laudato si’”, a significare una “visione” universale di rinnovamento del nostro tempo, che esige risposte planetarie a grandi questioni universali ancora irrisolte. Per questa ragione “Fratelli tutti” ha, inscritta nella sua indole, una vocazione che travalica i confini visibili della cattolicità, della cristianità e si pone come una “agenda ragionata” interculturale e interreligiosa, che interpella tutti, laici e laicisti inclusi.

“Tutti fratelli”, nella disponibilità a ricentrarci su ciò che ci costituisce “fratelli in umanità”, accomunati dal primo e comune destino che è quello di “abitare la terra”, in un regime di giustizia e di pace per tutti. Papa Francesco, come i grandi leader della storia, si conferma “uomo di visione”, capace di “sognare a occhi aperti, perché capace di un grande amore” (Santa Teresa di Calcutta).

Oggi, in Occidente e in Oriente, constatiamo una reciproca sfida tra culture, religioni e diritti umani, sia nei contesti delle relazioni tra Stati che delle comunità intermedie. Il Papa ci ricorda che stiamo vivendo un processo storico di globalizzazione irreversibile; urge, pertanto, avere coscienza – i decisori politici innanzi a tutti – di essere partecipi di un comune destino d’interdipendenza mondiale.

Molti politologi avevano previsto per il XXI secolo uno “scontro tra le civiltà”; a noi, ricorda Francesco, spetta contrapporre una realistica visione di speranza, una cultura della misericordia che intanto si muova nella reciproca considerazione delle fedi e religioni che sono nel mondo, perché promuovano e incarnino una “nuova alleanza” in favore dell’uomo.

Le fedi e le religioni possono contribuire a evitare un simile scontro, se mosse da quattro convinzioni:

• non c’è pace fra le nazioni senza una pace fra le religioni;

• non c’è pace fra le religioni senza dialogo tra le religioni;

• non c’è dialogo fra le religioni senza un modello etico-spirituale globale a fondamento delle relazioni tra uomini;

• non c’è un modello etico-spirituale globale a fondamento delle relazioni tra uomini senza porre al centro l’uomo e i suoi diritti nativi, l’uomo e la sua dignità inalienabile, integrale e trascendente.

Nessun diritto umano è al sicuro se non ci s’impegna a tutelarli tutti!