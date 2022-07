‘Ndrangheta e mafie. Mons. Oliva (Locri-Gerace): “Il contrasto non è estraneo all’azione di evangelizzazione”

La Calabria che lotta non lascia cadere le parole pronunciate da Papa Francesco il 21 giugno 2014 a Sibari. Parola di monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, che al Sir esprime l’impegno che la Chiesa calabrese sta profondendo nel contrasto alle diverse forme di criminalità organizzata. Dopo il pestaggio subito il 9 luglio scorso da Francesco Coco, ex primo cittadino di Roccabernarda (Kr), la solidarietà delle istituzioni è stata unanime. Insieme a essa, la preoccupazione perché ancora troppe volte vengono utilizzati dei minori per commettere dei fatti criminosi

La Calabria che lotta non lascia cadere le parole pronunciate da Papa Francesco il 21 giugno 2014 a Sibari. “L’intervento di Papa Francesco nella piana di Sibari è stato l’indicazione di un chiaro percorso pastorale che non ammette scorciatoie. Mi spiego: occorre attivarsi nel portare avanti un’azione pastorale di contrasto alle mafie, che faccia dei valori sociali e del bene comune un obiettivo perseguibile e soprattutto possibile”, parola di monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, che al Sir esprime l’impegno che la Chiesa calabrese sta profondendo nel contrasto alle diverse forme di criminalità organizzata.

Dopo il pestaggio subito il 9 luglio scorso da Francesco Coco, ex primo cittadino di Roccabernarda (Kr), la solidarietà delle istituzioni è stata unanime. Insieme a essa, la preoccupazione perché ancora troppe volte vengono utilizzati dei minori per commettere dei fatti criminosi. “Oggi urge un’alleanza educativa che faccia rete e contrasti la mentalità mafiosa. Purtroppo la crisi del mondo degli adulti, la mentalità ‘del pensa a te stesso’, i modelli correnti prevalenti, la mancanza di testimoni credibili non danno gli stimoli giusti per andare controcorrente e reagire” – prosegue mons. Oliva – che denuncia come “viviamo in un mondo troppo ripiegato su se stesso, che non ha il coraggio di guardare oltre, di impegnarsi per un mondo più giusto, di non arrendersi, di non arretrare di fronte alle prime difficoltà, di non cercare le vie facili della raccomandazione”.