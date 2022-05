PizzAut, la pizzeria dei ragazzi autistici di Milano che Papa Francesco ha definito “il buon Samaritano”

Al civico numero 1 di via Don Verderio, a Cassina De' Pecchi in provincia di Milano, c’è una pizzeria molto particolare nella quale, se si prova a prenotare un posto oggi, si deve aspettare la fine di luglio per potersi sedere a mangiare. Il nome del locale è PizzAut ed il motivo di tutta questa attesa è il posto accogliente, la pizza buona di qualità, un servizio rapido ed attento e, ad aggiungere valore ci sono la dignità, la speranza e la bellezza del lavoro come conquista sociale di libertà. Infatti il locale è gestito da 12 persone, delle quali 10 sono ragazzi autistici, 3 pizzaioli e 7 camerieri

foto PizzAut/Valentina Santoro

Al civico numero 1 di via Don Verderio, a Cassina De’ Pecchi in provincia di Milano, c’è una pizzeria molto particolare nella quale, se si prova a prenotare un posto oggi, si deve aspettare la fine di luglio per potersi sedere a mangiare. Il nome del locale è PizzAut ed il motivo di tutta questa attesa è il posto accogliente, la pizza buona di qualità, un servizio rapido ed attento e, ad aggiungere valore, ci sono la dignità, la speranza e la bellezza del lavoro come conquista sociale di libertà. Infatti il locale è gestito da 12 persone, delle quali 10 sono ragazzi autistici, 3 pizzaioli e 7 camerieri.

“PizzAut nasce come laboratorio sociale di lavoro ed inclusione ed oggi a tutti gli effetti è un ristorante come tutti gli altri”, racconta Nico Acampora, educatore e fondatore di PizzAut, che spiega come questo progetto sia parte integrante del contesto sociale, una rete che funziona grazie al coinvolgimento della comunità composta di volontari, oratori ed imprese, arricchendo il territorio attraverso il loro lavoro. I coperti variano da 160 in inverno a 210 quando si può mangiare anche nello spazio all’aperto, le pizze vanno da quella base, la Regina margherita che costa 7 euro per 250 grammi di impasto con sopra il normale condimento della margherita più pomodori freschi, fino alla pizza più costosa che è la Normaloide a 15 euro, con fiordilatte dop e salmone con limone sopra. Nel menù però ci sono anche le pizze particolari come la Dpcm, mortadella e pistacchio, dedicata a Conte per la sua visita al ristorante da presidente del Consiglio, e la pizza Cantico delle creature con patate, pomodorini gialli e rossi, fiordilatte, pepe e curcuma, per celebrare l’udienza con Papa Francesco del primo aprile. “È stata un’esperienza straordinaria per me, per le famiglie, per i ragazzi autistici della nostra brigata. Soprattutto quando Papa Francesco ha detto che stavamo dimostrando con il nostro lavoro che le persone autistiche possono essere il buon Samaritano. Una cosa semplice ma di una grandezza incredibile, perché le persone autistiche non sono solo bisognose di aiuto ma possono essere loro ad aiutare gli altri”.

Il racconto di Acampora prosegue ricordando come dopo l’udienza in Vaticano, i ragazzi di PizzAut hanno cucinato 200 pizze per i senza dimora che dormono sotto il colonnato di piazza San Pietro, vivendo un’esperienza incredibile, come quella di vedere Bergoglio indossare quello stesso grembiule che indossano loro e che rappresenta dignità, speranza e lavoro. “Quell’incontro è un’eco che ci portiamo dentro tutti i giorni, testimoniato anche da Lorenzo, un cameriere autistico che ha messo la mano sulla spalla di Papa Francesco dicendogli ‘salve Papa’ e tutti i giorni lo racconta come la cosa più grande capitatagli nella vita”. Il progetto è iniziato nel 2018 da un’idea di Nico Acampora, padre di un bambino autistico, portato avanti sfidando i pareri contrari di molti, a partire da quello di una neuropsichiatra che gli aveva detto “lei è il solito padre frustrato che non si arrende alla disabilità di suo figlio e si inventa progetti irrealizzabili. Da quella frase noi abbiamo aperto un ristorante, 2 truck food, fatto 180mila pizze, e adesso stiamo cercando di aprire un secondo ristorante a Monza per dare lavoro ad altri 25 ragazzi autistici”.