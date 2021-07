Argentina: le preghiere dei giovani delle villas miserias per la guarigione di Papa Francesco

Rispondendo alle intenzioni che Papa Francesco rinnova al termine di ogni suo intervento, ed in particolare a quella che Bergoglio ha rivolto dal balconcino del Policlinico “Gemelli” di Roma dove è ricoverato da una settimana per un intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, dalle Villas Miserias in Argentina arrivano le preghiere per una pronta guarigione. Proprio da quelle case precarie che il Papa argentino conosce bene, arrivano le dediche sentite di giovani e ragazzi conterranei che non nascondono la preoccupazione.