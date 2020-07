Al campo “Estate ragazzi in Vaticano” attendono tutti la visita di Papa Francesco

Iniziato dentro le mura del Vaticano il campo estivo “Estate ragazzi”, nato dal desiderio del Governatorato e di Papa Francesco di far vivere ai figli dei dipendenti vaticani, un’esperienza di oratorio strutturata su un percorso educativo-pedagogico basato sul mondo dello sport come possibilità di parlare dell’importanza della vera felicità, come obiettivo e stile di vita. Giochi sui campi, in piscina, sui gonfiabili ed anche giornate a tema per tutte e 4 le settimane che vedono iscritti 125 ragazzi per ognuna della 4 settimane che, fino alla fine di luglio, animeranno gli spazi adibiti nell’Aula Paolo VI, nei giardini Vaticani e dietro i Musei Vaticani. Le testimonianze di don Franco Fontana, salesiano coordinatore del progetto oltre che cappellano della Gendarmeria e dei Musei Vaticani, e Marco Maiozzi dello staff organizzatore del centro estivo.