Natale 2020: mons. Fisichella inaugura i 100 Presepi in Vaticano, “un segno di speranza”

Le difficoltà e le limitazioni dovute alla pandemia non hanno impedito l’ormai classico appuntamento del Natale vaticano con la tradizionale rassegna “100 Presepi in Vaticano”, che vuole essere un momento di gioia e di speranza per guardare al futuro con serenità. La visita ai presepi è stata inaugurata domenica 13 dicembre da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, assieme alla Delegazione dell’Ambasciata Ucraina presso la Santa Sede. Sarà possibile accedere gratuitamente sotto ilColonnato del Bernini di Piazza San Pietro fino al 10 gennaio del 2021, tutti i giorni dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle ore 19.45), tranne il 25 e il 31 dicembre in cui l’orario sarà dalle 10 alle 17.