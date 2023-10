“Pace, pace, pace!”: dal Sermig il grido di Olivero per un mondo nuovo

“Pace, pace, pace!”. La voce di Ernesto Olivero arriva dal Sermig come sempre: pacata, quasi timida, eppure forte, fortissima. E decisa. “Quanto sta accadendo tra Israele e Hamas è qualcosa di indicibile. Non riesco a darmi pace. È tutto orribile e inumano. Eppure accade. Il mondo deve davvero guardarsi allo specchio e ritrovare la sua umanità. Nessuno deve essere nemico”

(Foto ANSA/SIR)

“Pace, pace, pace!”. La voce di Ernesto Olivero arriva dal Sermig come sempre: pacata, quasi timida, eppure forte, fortissima. E decisa. “Quanto sta accadendo tra Israele e Hamas è qualcosa di indicibile. Non riesco a darmi pace. È tutto orribile e inumano. Eppure accade. Il mondo deve davvero guardarsi allo specchio e ritrovare la sua umanità. Nessuno deve essere nemico”.

Poi c’è la preghiera e la sua potenza. La Cei ha proclamato il 17 ottobre come Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione.

“La preghiera è determinante. Ed è bellissima l’intenzione adottata per le Messe di domenica 15 ottobre nel passaggio in cui si dice ‘Padre misericordioso e forte: tu non sei un Dio di disordine, ma di pace’. Non disordine, non odio, non guerra, ma pace a partire da ognuno di noi”.

Olivero, lei parla da un luogo che era una fabbrica di armi e che dal 1983 è fabbrica di pace. Voi qui ogni giorno fabbricate per davvero la pace. Eppure, il mondo continua ad essere in guerra.

È una contraddizione solo in apparenza. Proprio perché il mondo continua ad essere in guerra, noi vogliamo continuare a difendere le ragioni della pace. Non significa essere dei sognatori, delle persone di belle speranze, ma fare di tutto perché si aprano dei canali di dialogo e di incontro per costruire una nuova mentalità.

È un’utopia?

No, è qualcosa che si può fare, ma non a parole. Serve mettersi in gioco con le proprie scelte di vita, con i propri ideali, con la propria passione ostinata. All’Arsenale cerchiamo di fare così. Tutto è nato dall’incontro con Giorgio La Pira e la profezia di Isaia. L’annuncio di un tempo in cui le armi non sarebbero state più costruite ci cambiò la vita. Ci siamo detti: perché no? Qualcosa è avvenuto. Non siamo gli unici a desiderare un mondo così, molti ci credono e si impegnano in prima persona. Forse fanno meno rumore di chi investe sulla guerra, ma sono profezia di una pace possibile.

Torniamo a quanto sta accadendo tra Israele e Hamas.

La situazione è complicatissima e non ci sono soluzioni facili e immediate. Dico solo che ha ragione Papa Francesco: in quella terra, che ricordiamoci è la Terra Santa, non c’è bisogno di guerra ma di pace, di una pace costruita sulla giustizia, sul dialogo e sul coraggio di dirsi e sentirsi fratelli.

Ma come fare quando i fratelli si sentono nemici?

Credo che la chiave di tutto sia riconoscere nell’altro il proprio volto, pronti a dire no in modo molto chiaro al terrorismo e alla violenza, ma anche ad ogni violazione dei diritti umani. Nella nostra esperienza abbiamo capito che l’amicizia e la condivisione della sofferenza possono essere un terreno di incontro. All’Arsenale della Pace arrivano continuamente persone che hanno provato sulla loro pelle la tragicità della guerra e della violenza. Sperimentiamo ogni giorno quanto il male faccia male. Ognuno è accolto, rispettato, ma a tutti è chiesto di rispettarsi a vicenda, di rispettare ognuno il dolore dell’altro, di mettere al centro la vita umana e la sua sacralità. Quando questo avviene, anche un nemico si disarma.

È difficile applicare tutto questo in situazioni in cui a parlare prima di tutto sono le armi.

Certo che è difficile, ma occorre provarci, dobbiamo ostinatamente cercare la pace. Da sempre sappiamo che il cammino della riconciliazione è complesso, ma va sostenuto e incoraggiato, richiede tempo e dedizione. Credo che il ruolo delle organizzazioni internazionali diventi ancora più importante: è necessario raggiungere la pace garantendo il dialogo, i diritti di tutti, senza prevaricazioni, senza violenze. Con un sogno a cui tendere: un mondo in cui le armi non saranno più costruite.

Prima Russia e Ucraina, adesso Israele e Hamas, in mezzo altre tragedie. La pace sembra allontanarsi.

Per questo dobbiamo costruirla con più forza di prima. La pace deve essere una scelta del cuore e dell’intelligenza, non è scontata, richiede impegno. Perché la pace non è una parola da gridare nelle piazze, ma un fatto che deriva dalle opere di giustizia. Un mondo di pace è un mondo che accoglie ogni uomo e donna di qualsiasi origine e religione perché tutti hanno diritto a cibo, casa, lavoro, cure, dignità, istruzione. È un mondo in cui giovani e adulti sono pronti a fare della propria onestà la chiave per costruire il bene comune. È il comprendere che il bene che posso fare io non lo può fare nessun altro, perché è la parte di bene che tocca a me, è la mia responsabilità.

Insomma, la pace è per tutti ed è di tutti, ma tutti devono contribuirvi.

Esattamente questo, la pace non si delega e nasce dalla bontà che disarma. Al di là delle differenze ogni uomo e donna può fare un po’ di bene. Un mondo nuovo sarà di chi amerà di più. Vale per tutti: cristiani, ebrei, musulmani, per i credenti di ogni religione e anche per chi non crede.