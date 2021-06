La sentenza per l’omicidio di George Floyd è uno spartiacque nel razzismo sistemico della società Usa

Le proteste seguite alla morte di George Floyd “hanno segnato uno spartiacque nella lotta al razzismo”, scrive il commissario per i diritti umani all’Onu, Michelle Bachelet. E uno spartiacque è stato segnato anche dalla sentenza di condanna a 22 anni e mezzo del poliziotto bianco Derek Chauvin, per omicidio di secondo grado. Secondo l'ufficio del procuratore generale del Minnesota, Chauvin, in qualità di agente, "ha abusato di una posizione di fiducia e autorità", e ha trattato Floyd con " particolare crudeltà", mentre dei bambini guardavano quando Floyd è stato inchiodato al marciapiede, senza che tre dei suoi, ora, ex colleghi intervenissero. Anche loro sono in attesa di processo

(Foto ANSA/SIR)

(da New York) La memoria di George Floyd continua a vivere e ad ispirare politiche e azioni contro il razzismo sistemico che ha profonde radici non solo negli Usa ma in tanti stati nel mondo. Lunedì nel nome di questo afroamericano di Minneapolis, soffocato sotto il ginocchio di un poliziotto bianco il 25 maggio 2020, il commissario per i diritti umani all’Onu, Michelle Bachelet ha presentato un rapporto a “tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli africani e delle popolazioni di origine africana contro l’uso eccessivo della forza e le violazioni messe in atto dalle forze dell’ordine”. Le proteste seguite alla morte di George Floyd “hanno segnato uno spartiacque nella lotta al razzismo”, scrive la Bachelet. E uno spartiacque è stato segnato anche dalla sentenza di condanna a 22 anni e mezzo del poliziotto bianco Derek Chauvin, per omicidio di secondo grado. Secondo l’ufficio del procuratore generale del Minnesota, Chauvin, in qualità di agente, “ha abusato di una posizione di fiducia e autorità”, e ha trattato Floyd con ” particolare crudeltà”, mentre dei bambini guardavano quando Floyd è stato inchiodato al marciapiede, senza che tre dei suoi, ora, ex colleghi intervenissero. Anche loro sono in attesa di processo. Chauvin ha espresso le sue condoglianze alla famiglia Floyd ma non ha chiesto scusa e durante l’udienza, ha guardato inespressivo il volto di Terence, fratello di George mentre gli chiedeva: “Perché? Cosa stavi pensando? Cosa ti passava per la testa quando avevi il ginocchio sul collo di mio fratello quando sapevi che non rappresentava più una minaccia?”.

Che le persone di colore vengano uccise o ferite durante i fermi o gli scontri con agenti di polizia bianchi era un evento talmente all’ordine del giorno al punto da essere insignificante. Gli ufficiali sono stati raramente accusati e processati o, quando sono giunti alla sbarra, quasi mai sono stati condannati: ecco perché la sentenza di Chauvin segna davvero uno spartiacque. Giustizia è stata fatta e per questo non ci sono state proteste dopo la sentenza. Lo spartiacque sulla sistematicità e la pervasività del razzismo, lo ha segnato la morte di Floyd. Quel video che lo mostra mentre fatica a respirare, fino a morire, e le proteste che sono seguite alla sua morte, sono state un grido di cambiamento che ha convinto le comunità cattoliche di Minneapolis ad aprire conversazioni pubbliche su razza, giustizia e pace. Parrocchie e scuole cattoliche dell’arcidiocesi hanno risposto alla supplica di giustizia con preghiere, laboratori e gruppi di studio sul razzismo, mentre i leader ecclesiali hanno fornito materiale sull’insegnamento della Chiesa sul razzismo e la giustizia sociale, assicurando l’impegno a sradicare le strutture dell’ineguaglianza.