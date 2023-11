GivingTuesday. Cecchini (Fond. Aifr): “Cultura del dono per una società più umana, solidale e sostenibile”

Dopo il Black Friday e il Cyber Monday, ecco il #GivingTuesday che quest’anno ricorre oggi 28 novembre. Della Giornata mondiale del dono, che ha l’obiettivo di contribuire ad una società più umana, solidale e sostenibile, parliamo con Marco Cecchini, presidente della Fondazione Aifr che promuove l’evento nel nostro Paese

Foto L'Abbraccio ODV

Black Friday, Cyber Monday e… #GivingTuesday. Il 28 novembre l’Italia – e non solo – si illumina di rosso per celebrare la generosità: tra la “indigestione” di consumismo di fine novembre e l’avvio della corsa sfrenata allo shopping natalizio, una pausa che è un invito a donare per

sensibilizzare sull’importanza di un gesto di generosità e promuovere la cultura della solidarietà.

Iniziativa nata nel 2012 a New York dall’intuizione del Centro culturale 92nd Street Y e dell’Onu, quest’anno il #GivingTuesday – Giornata mondiale del dono – si celebra in tutto il mondo il 28 novembre; dopo oltre 10 anni quell’invito a donare e ad attivarsi per la cura del prossimo e dell’ambiente è diventato oggi un movimento globale di solidarietà che incoraggia la cooperazione tra persone e la pratica del dono, coinvolgendo milioni di cittadini di oltre 90 Paesi nel mondo.

Monumenti in rosso. Per l’occasione il 28 novembre verranno illuminati di rosso i monumenti più simbolici del pianeta: tra questi il Cristo Redentore a Rio de Janeiro e le cascate del Niagara in Canada. In Italia, grazie alla collaborazione dell’Anci, si illumineranno di rosso il David di Michelangelo a Firenze, la Fortezza Malatestiana di Rimini, il Palazzo delle Logge a Pisa, Piazza del Campo a Siena, la Mole Antonelliana a Torino, Ca’ Farsetti a Venezia, solo per citarne alcuni.

Responsabilità e trasparenza. Nel nostro Paese, a promuovere e coordinare dal 2017 l’appuntamento è la Fondazione Aifr, che fin dall’inizio ha voluto mettere in luce l’impegno del Terzo Settore, sottolineando l’impatto che ogni singola azione può generare sulla comunità, nonché l’importanza della trasparenza. Intanto, dall’indagine Italiani solidali, realizzata da Bva Doxa e diffusa dalla Fondazione Aifr in occasione del #GivingTuesday, nel 2022 gli italiani che hanno fatto almeno una donazione ad un’associazione sono saliti al 55%, rispetto al 35% del 2021 e al 21% del 2020. “Il mondo della solidarietà sta cambiando: c’è una presa di coscienza del donatore che vuole essere promotore di cambiamento e di sviluppo”, spiega al Sir Marco Cecchini, presidente della Fondazione Aifr, secondo il quale “il donatore è sempre più consapevole e vuole partecipare, vuole sapere a chi vengono destinati i fondi e come vengano effettivamente impiegati.

Accountability e trasparenza sono le parole chiave della donazione”.

Non solo fondi. “Vogliamo creare una ‘cultura del dare agli altri’ – prosegue il presidente della Fondazione –. Si possono donare fondi, ma anche tempo o competenze a chi ne ha bisogno”. Importante, sottolinea, che le persone “imparino a donare con continuità, non un solo giorno l’anno o sotto l’onda emotiva di una catastrofe naturale o di un’emergenza umanitaria. Vorremmo che la logica divenisse quella dei piccoli gesti quotidiani che però fanno cultura:

io dono perché la mia coscienza mi spinge ad essere generoso verso il mondo che mi circonda e verso chi è nel bisogno”.

Quanto è importante educare i ragazzi fin da piccoli alla cultura del dono della solidarietà civile? “È fondamentale – risponde Cecchini –, e i tragici eventi di cronaca di questi giorni ce lo dimostrino. In generale,

educare al dono, che è l’antidoto al possesso, può aiutare anche a prevenire la violenza sulle donne.

Nel nostro specifico, stiamo lavorando sulla generazione Z promuovendo campagne nelle scuole attraverso il progetto A scuola di generosità: percorsi tematici sull’educazione a solidarietà, diritti umani, sostenibilità ambientale, cittadinanza attiva, volontariato, accoglienza, contrasto dell’odio in rete. Credo che un’educazione a questi valori aiuterebbe a costruire una società meno violenta, più umana, rispettosa e sostenibile”.

StreamingTuesday. Quest’anno, sempre in tema di giovani, la Fondazione Aifr lancia la nuova iniziativa StreamingTuesday: il 28 novembre oltre 20 gamer e content creator si alterneranno sulla piattaforma twitch.tv in una maratona streaming di 24 ore per sensibilizzare al dono gli spettatori. Sessioni di videogame e giochi di ruolo per sostenere una raccolta fondi a favore di Save the Children, Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) e altre organizzazioni non profit. Obiettivo, spiega il presidente della Fondazione, “promuovere l’importanza di un gesto di generosità attraverso il gioco, una sorta di ‘gaming for good’ anche fra le giovani generazioni”.

Scatta la generosità è invece il contest fotografico dedicato a scuole e organizzazioni non profit per raccontare il dono attraverso le immagini. Fino al 30 novembre è possibile inviare una propria foto su questo form: entro il 15 dicembre gli utenti possono votare l’immagine preferita condividendola sui propri canali Facebook e X (Twitter). La foto più condivisa si aggiudicherà una donazione di 3mila euro.

My giving story è infine la rubrica per dare voce alla solidarietà, raccontare e condividere sui canali social della Fondazione Aifr piccoli gesti quotidiani: storie di generosità, umanità e attivismo che possono fare la differenza. Sui social, ciascuno può contribuire a “rendere virale la generosità” condividendo la propria iniziativa e partecipazione alla Giornata con l’hashtag #GivingTuesday.