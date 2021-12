Coronavirus Covid-19: prorogato stato di emergenza. Draghi: “Necessario per fronteggiare la situazione”

Restano in vigore tutte le regole già previste. Per la proroga è stato necessario un apposito decreto-legge poiché lo stato d'emergenza ha un limite massimo di due anni e la norma base di quelli dichiarati in risposta alla pandemia risaliva al gennaio 2020

Alla fine la proroga è arrivata e il senso lo ha spiegato lo stesso Mario Draghi intervenendo in Parlamento nell’imminenza del Consiglio europeo. “ Il governo ha deciso di rinnovare lo stato d’emergenza fino al 31 marzo – ha detto il premier – per avere tutti gli strumenti necessari per fronteggiare la situazione. Invito i cittadini a mantenere la massima cautela”. Dunque restano in vigore tutte le regole già previste. Per la proroga è stato necessario un apposito decreto-legge poiché lo stato d’emergenza ha un limite massimo di due anni e la norma base di quelli dichiarati in risposta alla pandemia risaliva al gennaio 2020, quando a Palazzo Chigi c’era Giuseppe Conte. Nello stesso decreto, peraltro, all’art.1 si legge che il capo della Protezione civile Curcio e il commissario Figliuolo “adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico”. Si tratta in pratica di mettere a punto un sistema che renda disponibili e operative tutte le strutture e le procedure di cui c’è bisogno per fronteggiare la pandemia senza ricorrere a ulteriori proroghe dello stato d’emergenza. La guerra al Covid sarà lunga ed è indispensabile attrezzarsi.

Come ha rilevato Draghi nel suo intervento, “l’arrivo dell’inverno e la diffusione della variante Omicron – dalle prime indagini molto più contagiosa di quelle finora prevalenti – ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia. I contagi sono in aumento in tutta Europa: nell’ultima settimana, all’interno dell’Unione europea, si sono registrati in media 57 casi al giorno ogni 100mila abitanti. In Italia l’incidenza è più bassa, quasi la metà, ma è comunque in crescita”. Anche per questo il premier, in sede di replica, ha difeso con energia le misure assunte per evitare il contagio d’importazione dai Paesi Ue.