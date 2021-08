Buona, vecchia nuova scuola. Problemi e interrogativi antichi sono stati aggravati dall’era Covid

La scuola sarà in presenza da settembre, ma regioni e comuni potranno scegliere un non auspicato ritorno alla didattica a distanza in casi eccezionali. Le nuove norme impongono, salvo casi d’eccezione, l’obbligatorietà del Green Pass a docenti e personale Ata, non per gli studenti, se non quelli universitari. L’era Covid ha imposto necessità, contestate dai sindacati (sospensione dello stipendio a partire da cinque giorni di non ottemperanza dell’obbligo) per tentare un approccio più radicale agli annosi problemi della nostra scuola, come il recupero dell’abbassamento delle competenze che la didattica a distanza ha comportato

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

La scuola sarà in presenza da settembre, senza Dad. Ma regioni e comuni potranno scegliere un non auspicato ritorno alla didattica a distanza in casi eccezionali. Le nuove norme impongono, salvo casi d’eccezione, l’obbligatorietà del Green Pass a docenti e personale Ata, non per gli studenti, se non quelli universitari.

L’era Covid ha imposto necessità, contestate dai sindacati (sospensione dello stipendio a partire da cinque giorni di non ottemperanza dell’obbligo) per tentare un approccio più radicale agli annosi problemi della nostra scuola, come il recupero dell’abbassamento delle competenze che la didattica a distanza ha comportato. Se si vuole avere il tempo per recuperare il gap soprattutto nelle materie letterarie (il 44% non ha raggiunto risultati adeguati) e in matematica (qui siamo messi peggio, con 51%), bisogna lavorare presto ma anche con grande realismo organizzativo. E coraggio decisionale. Il problema non è solo degli interni scolastici, ma anche quello delle immediate vicinanze esterne e dei mezzi pubblici: in assenza di un preciso e urgente piano di rafforzamento del settore dei trasporti, anche attraverso convenzioni ad hoc con privati, si profilerebbe infatti il ritorno agli ingressi e alle uscite scaglionate.

Ma, lo dicevamo in apertura,

la pandemia ha radicalizzato una serie di problemi che già interessavano il pianeta scuola.