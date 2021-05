Le riforme strutturali sono necessarie, ma restano decisivi i comportamenti e le responsabilità di ciascuno

La beatificazione di Rosario Livatino, il giovane giudice siciliano ucciso dalla mafia in odio alla fede, arriva proprio in un momento in cui il mondo giudiziario è nuovamente in subbuglio, scosso da scandali e polemiche. Il suo esempio limpido suona oggi con ancor più forza come monito severo e allo stesso tempo come incoraggiamento per chi non si arrende a una deriva pericolosa per le istituzioni e per il Paese. Ed è un segno eloquente che, nell'imminenza della beatificazione, il docu-film realizzato da TV2000 sulla vicenda del “giudice ragazzino” sia stato mostrato in anteprima proprio nella sede del Consiglio superiore della magistratura, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. La riforma della giustizia è un tema estremamente delicato per le sue implicazioni costituzionali e per le sue concrete ripercussioni sulla libertà e la sicurezza delle persone

Che l’amministrazione della giustizia abbia necessità di interventi di riordino non lo si ricava soltanto dalle notizie che in questi giorni riempiono le cronache politico-giudiziarie. Lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza, appena presentato alla Ue, individua in questo settore una delle riforme “di contesto” che costituiscono il presupposto indispensabile per il perseguimento dei suoi obiettivi. Del resto sono anni che gli organismi internazionali e i maggiori esperti della materia, italiani e non, mettono in evidenza come i problemi strutturali del funzionamento della giustizia rappresentino una zavorra pesantissima per l’attività economica del Paese e un ostacolo talvolta insuperabile per gli investimenti dall’estero. Gli impegni del piano sono ambiziosi. Per stare soltanto alla questione della durata dei processi, si indica come traguardo una riduzione del 40% dei tempi nel settore civile e del 20% in quello penale. Propositi analoghi sono stati enunciati innumerevoli volte da governi e maggioranze di ogni tipo e colore, con esiti purtroppo non risolutivi, ma stavolta i tempi di verifica, se si considera la complessità della materia, sono stretti: approvazione entro l’anno dei disegni legge di delega al governo ed emanazione dei decreti legislativi di attuazione entro il 2022. Per accelerare ulteriormente, in alcuni casi l’esecutivo potrebbe agganciarsi ad alcuni provvedimenti già all’esame delle Camere. Basterebbe questa sfida per dimostrare come il Pnrr sia un’occasione storica per sciogliere alcuni nodi di fondo che condizionavano la vita del Paese da ben prima dell’esplosione della pandemia. E non soltanto dal punto di vista economico.