Punto streaming Cnvf-Sir: “Nomadland”, il cammino degli ultimi da Venezia77 agli Oscar. Per noi il film più bello dell’anno

Ai Bafta, i riconoscimenti della British academy of film and television arts, si è aggiudicato i premi più importanti, compresi miglior film, regia e attrice protagonista. Stiamo parlando di “Nomadland”, acclamato film di Chloé Zhao di cui ci siamo occupati sin dall’esordio alla 77a Mostra del Cinema della Biennale di Venezia, dove ha ottenuto il Leone d’oro. Un film che nel corso della stagione ha messo tutti d’accordo, facendo incetta di critiche elogianti e premi, compreso il Golden Globe per la regia, permettendo così alla Zhao di essere la seconda donna a ottenerlo dopo Barbra Streisand con “Yentl” (1984). Ora finalmente siamo a un passo dall’uscita di “Nomadland” in Italia, a fine aprile sulla piattaforma Disney+, e soprattutto dall’attesa notte degli Oscar, domenica 25 aprile, dove l’opera corre per 6 statuette pesanti. Il punto Cnvf-Sir di questa settimana è dedicato dunque al film “Nomadland”, cercando di capire perché (secondo noi) non è solo uno tra i migliori titoli della stagione cinema, ma ci permettiamo di definirlo il più bello dell’anno. Uno sguardo sugli ultimi, raccontati con dignità e dolente poesia

Il peregrinare di Fern

Nello Stato del Nevada, in una città-azienda andata in rovina, Fern si ritrova da un momento all’altro senza più nulla. È una donna prossima ai sessant’anni che non ha più lavoro, perché la fabbrica è ormai fallita, senza più casa né ragioni per abitarla, dopo la morte del marito. Decide pertanto di caricare i suoi pochi averi su un furgone e di mettersi in viaggio alla ricerca di un domani prossimo, di un modo per sbarcare il lunario giorno dopo giorno. Dove le offrono dei contratti stagionali, Fern parcheggia il suo furgone-casa e diventa stanziale; quando il lavoro finisce, si rimette in marcia. Lungo il suo cammino la donna incontra una vera e propria comunità di nuovi nomadi americani che si sposta lungo le dorsali del Paese in cerca di lavoro, di domani. Così a ogni piazzola Fern ritrova gli stessi volti, le stesse persone, e piano piano si costituisce una vera e propria famiglia della strada, una comunità solidale, gioiosa nonostante tutto e, sì, anche fiduciosa verso il domani…

Quello sguardo tra frontiera e periferia

“Essendo cresciuta in città della Cina e dell’Inghilterra – indica la regista Chloé Zhao – sono sempre stata profondamente attratta dalla strada aperta, un’idea che trovo tipicamente americana: il viaggio senza fine alla ricerca di ciò che si trova oltre l’orizzonte. Ho cercato di catturare quest’idea nel film, pur sapendo che non è possibile riuscire a descrivere veramente la strada americana a un’altra persona. Bisogna scoprirla da soli”. Chloé Zhao è una regista-sceneggiatrice cinese, originaria di Pechino classe 1982, formatasi però in scuole inglesi e statunitensi; curando anche la fotografia e il montaggio, come regista ha firmato tre opere, di cui in particolare si nota la vicinanza tra “The Rider. Il sogno di un cowboy” (2017), che esplora gli spazi rurali dell’America, e l’ultimo “Nomadland”, racconto del territorio a stelle e strisce protagonista insieme a Fern e alla comunità di ultimi che si sposta on the road tra furgoni e camper come un popolo migratore in cerca di presente.

Lo sguardo di Chloé Zhao è assolutamente solido e convincente. La regista quasi quarantenne riesce a cogliere il tessuto che abita le periferie, fotografa gli ultimi nei loro affanni, nelle loro fratture, ma non nella loro disperazione. Il suo non è affatto uno sguardo insistito nel dolore; non ci sono pietismo ricattatorio né forme di carità pelosa. Al contrario, è un guardare negli occhi i poveri di oggi, gli ultimi, quelli che per un twist della sorte o la crisi finanziaria oppure scelte sbagliate si ritrovano ad avere ben poco, ma non per questo sono disposti a lasciarsi inghiottire dallo sconforto o dalla commiserazione. In Fern e nei suoi amici della strada c’è grande fierezza e dignità, c’è la voglia di lavorare sodo e onestamente; c’è il bisogno di scommettere su una ripresa possibile, su una forma di riscatto. La vita non si arresta nella povertà e nella povertà non si è affatto soli; esiste anche un “Noi”, quello che si accende nel segno della solidarietà e della prossimità. Non è la prima né l’unica ad aver colto tutto questo la regista Chloé Zhao. Il cinema statunitense e europeo sono infatti pieni di cantori degli ultimi, di narratori di esistenze fragili ma non vinte. Possiamo citare i sempreverdi Clint Eastwood, Ken Loach oppure i fratelli Dardenne, possiamo pure richiamare gli sguardi di Pier Paolo Pasolini, di Ermanno Olmi oppure di Vittorio De Sica. È quel cinema dal respiro sociale, civile, che porta a occuparsi di chi è generalmente fuori dall’inquadratura del presente, del popolo degli “scartati” come direbbe papa Francesco. Quello che conquista principalmente dello sguardo di Chloé Zhao in “Nomadland” è la carica di denuncia che sfocia però nella poesia e nella dolcezza. Non usa il graffio, la macchina da presa come incalzante occhio di inchiesta, bensì come finestra aperta su un’umanità piegata ma non sola e soprattutto non arresa. Una comunità resiliente, che regala emozioni luminose e vibranti.