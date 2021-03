Una giornata di riflessione, di unità e di impegno. E per uscirne migliori serve “coraggio creativo”

Ci siamo ancora ben dentro, la pandemia. Eppure hanno ragione coloro (e sono tanti) che hanno salutato la decisione unanime del Parlamento di istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus come un gesto di buona politica, di politica buona. La tragica contabilità del virus, per cui la data è stata scelta perché è quella che ha segnato il maggior numero di vittime in Italia, l’ha sistemata in un giorno significativo. Il 18 marzo infatti sta in mezzo alla “Giornata nazionale - voluta da Ciampi - dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera”, che cade il giorno della legge di proclamazione dell'Unità d'Italia, nel 1861 e ad una Festività soppressa come ricorrenza civile negli anni Settanta ma cara a tutti gli italiani, San Giuseppe. L’astuzia del calendario, ovvero le ricorrenze contigue, ci possono dare allora la misura del significato che questo giorno oggi assume e può assumere in prospettiva. Deve essere una giornata di riflessione, di unità e di impegno

foto SIR/Marco Calvarese

Ci siamo ancora ben dentro, la pandemia. Eppure hanno ragione coloro (e sono tanti) che hanno salutato la decisione unanime del Parlamento di istituire la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus come un gesto di buona politica, di politica buona.

La tragica contabilità del virus, per cui la data è stata scelta perché è quella che ha segnato il maggior numero di vittime in Italia, l’ha sistemata in un giorno significativo. Il 18 marzo infatti sta in mezzo alla “Giornata nazionale – voluta da Ciampi – dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”, che cade il giorno della legge di proclamazione dell’Unità d’Italia, nel 1861 e ad una Festività soppressa come ricorrenza civile negli anni Settanta, per micragnose ragioni di bilancio, ma cara a tutti gli italiani, San Giuseppe.

L’astuzia del calendario, ovvero le ricorrenze contigue, ci possono dare allora la misura del significato che questo giorno oggi assume e può assumere in prospettiva.

Deve essere una giornata di riflessione, di unità e di impegno.

Di riflessione, prima di tutto, ovvero di verità e nello stesso tempo di pietà e di comunità. Il virus ha messo a nudo le tante bugie di un mondo malamente globalizzato, a partire dai dati sull’origine stessa del sars-cov2 e poi sui modi di fare fronte ad un evento che pure era stato ipotizzato ma nei confronti del quale tutti sono risultati impreparati.

Tutti abbiamo fatto l’esperienza del valore della vita e della comunità. Unità dunque, come sola strategia possibile, così ben interpretata da un Capo dello Stato che si vaccina al proprio turno, come tutti. Troppe cose (su cui occorre essere vigilanti, dire ed esigere la verità) rischiano di richiamare nel popolo paura o rabbia, due facce della stessa medaglia.