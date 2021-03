Un anno dopo il lockdown. Draghi: “Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus”

“Il 10 marzo di un anno fa l'Italia si chiudeva diventando per la prima volta una grande zona rossa...”. È lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, a ricordare quella data. Il videomessaggio per la conferenza “Verso una strategia sulla parità di genere”, in occasione della festa della donna, diventa anche l'occasione per tornare a parlare agli italiani alla vigilia di una nuova stretta contro la pandemia, mentre le statistiche segnalano che il numero delle persone morte per Covid ha superato la terribile quota centomila. Oggi come allora, nella continuità delle istituzioni democratiche al di là dei mutamenti politici, le parole del premier sono un richiamo all'unità e un appello al contributo di tutti.

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Questo non è il momento di dividerci o di riaffermare le nostra identità”, afferma Draghi, ma

“ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus”.

Le sue sono anche parole di ringraziamento ai cittadini – per la loro “disciplina” e “infinita pazienza” – e a tutti coloro che sono impegnati più o meno direttamente nel contrasto della pandemia: “Sono anche questi esempi di responsabilità civica e professionale, di cittadinanza italiana attiva, che impongono al governo di moltiplicare ogni sforzo”.

“Siamo solo all’inizio”, osserva il presidente del Consiglio, e il compito del governo, ma anche quello di tutti i livelli istituzionali, è di “salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al più presto un ritorno alla normalità”. È necessario “compiere scelte meditate, ma rapide”, perché “ogni vita conta”.

“Non voglio promettere nulla che non sia veramente realizzabile”, sottolinea Draghi, e ribadisce che il suo “pensiero costante” è quello di “rendere efficace ed efficiente l’azione dell’esecutivo nel tutelare la salute, sostenere chi è in difficoltà, favorire la ripresa economica, accelerare le riforme”: le direttrici espresse già al momento di accettare l’incarico di formare il nuovo governo, in sintonia con il mandato del capo dello Stato, e illustrate nel discorso programmatico alle Camere.

Rispetto a un anno fa, comunque, si è concretizzato un grande motivo di speranza in più, “un segnale vero di fiducia”. E se “la pandemia non è ancora sconfitta”, con l’accelerazione del piano dei vaccini si intravede finalmente “una via d’uscita non lontana”. “Nel piano di vaccinazioni che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato”, insiste il premier, “si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio”, nella consapevolezza che “aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli”.