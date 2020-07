Pontificia università lateranense e statale di Perugia: un’intesa che vale doppio

L’università è un luogo sociale dinamico perché riflette le trasformazioni nel tempo e si basa sul concetto di progresso. È sufficiente scorgerne ruoli e funzioni nella storia per comprendere che, dal medioevo alla contemporaneità, essa è diventata sempre più spazio di crescita umana e culturale per tutti coloro che hanno l’opportunità e il privilegio di frequentarla. Ma sono gli atenei pontifici, vere e proprie universitas studiorum, spazi integrati di discipline di studio, ad avere come denominatore comune la prospettiva teologica che si allarga ad altre discipline come la filosofia, il diritto, le scienze umane e sociali. La Pontificia Università Lateranense ha stipulato un'intesa con l’Ateneo statale di Perugia per il rilascio di un doppio di titolo di Laurea Magistrale/Licenza in Filosofia.

Anche le realtà accademiche pontificie, da qualche anno si stanno ripensando, sollecitate in primis dall’adesione (della Santa Sede) al “Bologna process”, il processo di armonizzazione dei sistemi universitari europei finalizzato a creare un’area comune dell’istruzione superiore. E poi dalla Costituzione Apostolica “Veritatis gaudium”, con la quale papa Francesco auspica un “rinnovamento sapiente e coraggioso degli studi ecclesiastici richiesto dalla trasformazione missionaria di una Chiesa in uscita”.

Questo non vuol dire adeguarsi pedissequamente al circostante, riproducendo passivamente il mondo universitario tout court. Ma significa progettare percorsi di studio in grado – scrive ancora il Pontefice nel documento magisteriale – di fronteggiare “il cambiamento d’epoca” in corso che prevede competenze nuove e diverse, capaci di intercettare la complessità dell’esistente e tradurla in prassi, occasioni di lavoro e di futuro.

Ma oltre alle skills teorico-pratiche è necessario che i titoli delle università pontificie abbiano un riconoscimento che finora è esistito a livello internazionale e che si va gradualmente formalizzando nel nostro Paese soltanto dal 13 febbraio 2019 (giorno in cui è stato firmato l’accordo tra Italia e Santa Sede per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio della formazione superiore).