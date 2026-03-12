Notizie da un amico in Libano

SIR Territori Notizie, interviste e storie dai territori con il contributo delle testate FISC (Federazione italiana settimanali cattolici). Settimanali e periodici diocesani Esplora tra le Regioni. Abruzzo e Molise Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte – Valle D’Aosta Puglia Sardegna Sicilia Toscana Triveneto Umbria Estero

Leggo queste righe e sento le sirene nella notte. Vedo le famiglie che partono senza nulla, i villaggi che si svuotano, la paura che corre più veloce delle auto verso Beirut. Il Libano è di nuovo in emergenza. A pochi chilometri dalle zone colpite, i volontari di “Oui pour la Vie” con padre Damiano Puccini aprono le porte e accolgono 22 famiglie: neonati, anziani, malati. In un Paese già ferito da anni di crisi, questa nuova ondata di violenza pesa come un macigno. Eppure, mentre leggo, vedo anche qualcosa che resiste: la solidarietà.

«In Libano, le azioni militari dei primi di marzo hanno generato shock, stanchezza, sgomento e rabbia, scatenando un nuovo esodo. Le strade sono paralizzate, oltre 60 i villaggi evacuati. Le prime stime parlando di oltre 30mila persone in viaggio dalla frontiera Sud in direzione di Beirut.

In queste mattine, dalle 3 alle 5 la popolazione è stata svegliata dalle sirene di numerose ambulanze, in seguito alle esplosioni nel Sud del Paese e a Beirut. La nostra missione di “Oui pour la Vie” ha sede a Damour, a 16 chilometri dai luoghi colpiti.