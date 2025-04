Coraggio siate costruttori di comunità

Zuppi e Mancini a Carpi per Tavola Amica: “Costruire comunità, uscire dall’individualismo, vivere relazioni che generano speranza, gioia e futuro condiviso”

“Mettersi ‘come matti’ a costruire comunità, creare relazioni, provocare incontri perché tutto questo è generativo di una società giusta e della felicità di ciascuno”. Si può sintetizzare in questo forte appello lanciato dal cardinale Matteo Zuppi il senso di una serata speciale organizzata, giovedì 10 aprile, da Ho Avuto Sete e Coop Il Mantello per festeggiare il secondo compleanno del progetto Tavola Amica a Carpi. Pubblico delle grandi occasioni, numerosi i rappresentanti delle istituzioni locali, intervenuti per ascoltare l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei e il professor Roberto Mancini, filosofo e docente all’Università di Macerata, sul tema “Il coraggio del cambiare. Dalla solitudine alla comunità”. Dopo i saluti iniziali del sindaco Riccardo Righi, del vicario generale mons. Gildo Manicardi e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi Mario Arturo Ascari, è stata la volta dei promotori Andrea Maccari e Paolo Ballestrazzi, che hanno spiegato il senso dell’evento, i risultati e gli obiettivi del progetto Tavola Amica.