Guerra in Ucraina. La missione umanitaria di Frontiere di Pace

“Perché odiare? Se continuassi a odiare, poi a chi rimarrebbe il mio odio? Ai miei figli”. Yurij Lifansé pesa le parole, disegnando prospettive di pace mentre lo scorrere del tempo segna quattro anni di guerra. Yurij è responsabile della Comunità di Sant’Egidio a Lviv, città nella parte occidentale dell’Ucraina, prima tappa della quarantunesima missione umanitaria di Frontiere di Pace

Yurij Lifansé pesa le parole, disegnando prospettive di pace mentre lo scorrere del tempo segna quattro anni di guerra. Yurij è responsabile della Comunità di Sant’Egidio a Lviv, città nella parte occidentale dell’Ucraina, prima tappa della quarantunesima missione umanitaria di Frontiere di Pace. Il gruppo di volontari ha base nella parrocchia di Maccio, diocesi di Como, e da una settimana è in viaggio nella martoriata terra ucraina. Quattro volontari – Giambattista Mosa, Laura Pini, Paolo Canavesi e Carmelo Pellicanò, affiancati da chi scrive qui – e un carico di 14 tonnellate di generi di prima necessità consegnati e distribuiti a Kharkiv, Izjum, Ivanchukivka, Shevchenkove, Rohan: dove la linea del fronte è prossima, annunciata da chilometri di reti anti droni che marcano le strade. Dove i volontari hanno incontrato centinaia di persone e alcune istituzioni locali, grazie alla fondamentale guida e mediazione linguistica garantita da sestra Olexia (Maria Poranicnha), suora della congregazione greco cattolica di San Giuseppe.





In questo scenario, documentando come la guerra – l’invasione dell’esercito russo – continui a bersagliare la popolazione civile, Frontiere di Pace ha scelto di approfondire la conoscenza con la Comunità di Sant’Egidio a Liv e a Kyiv. Attiva dal 1991 in Ucraina, la Comunità ha dimostrato reattività davanti alla guerra. Il 24 febbraio saranno quattro anni di conflitto. Per Sant’Egidio, quattro anni di infrangibile attività umanitaria e spirituale. “Siamo a Lviv dal 2000 – racconta Yurij Lifansé, nella sala- cappellina in cui spicca una croce bianca realizzata assemblando pezzi di una finestra di una scuola distrutta dai bombardamenti a Irpin – Il 24 febbraio 2022, allo scoppio della guerra, ci siamo messi a pregare. Vicino alla nostra sede c’era un centro umanitario. I primi aiuti li abbiamo mandati a Kharkiv, controllando su deepstate cercavamo contatti con le città occupate. Il 13 marzo 2022 abbiamo aperto a Lviv quella che chiamiamo Casa dell’amicizia. Abbiamo distribuito più di 3.000 tonnellate di aiuti”.





La comunità di Sant’Egidio ha tre Case dell’amicizia: Lviv, Kyiv e Ivano-Frankisk. “Uno dei servizi che organizziamo è la scuola della pace: per i bambini. Loro arrivano qui ma non sanno abbracciarsi, non conoscono questa esperienza. La guerra gli impedisce di stare insieme, di andare a scuola in presenza. La Comunità prega e riesce a dare gli aiuti proprio perché prega. La preghiera è un luogo della Memoria. Preghiamo, poi Dio ci aiuta a capire come aiutare”.

Il concetto di famiglia connette le azioni della Comunità di Sant’Egidio, perfettamente tratteggiato nella testimonianza di Liudmyla Kharchenko, responsabile della sede nella Capitale ucraina. A Kyiv quotidianamente l’assistenza ai più vulnerabili garantisce cibo, indumenti essenziali e soprattutto ascolto. Una rete di sostegno per quasi 6.000 persone, tra le quali molte sfollate da città e villaggi distrutti e occupati dall’esercito russo. “Noi sappiamo che la pace arriverà. Non conosciamo quando arriverà, ma abbiamo la speranza: la luce di una nuova aurora”.

Fede resistente. “Durante quattro anni di guerra è difficile essere cristiani. Ma noi abbiamo scoperto che la gente si avvicina per ricevere gli aiuti umanitari e poi, davvero, vuole pregare con noi. Anche le persone che non sapeva cosa fossero la Bibbia e il Vangelo. È una cosa bellissima e ci aiuta. Aiuta tutti ad avere fiducia, a vivere insieme come una famiglia”.

La forza della preghiera è inclusiva e genera legami tra cuori grandi. “Preghiamo ma non solo per l’Ucraina. Preghiamo perché ci sia pace in tutti i Paesi del mondo dove la pace non c’è”.

Una luce che squarcia le tenebre di quattro anni di guerra.