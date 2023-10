Giornalismo e democrazia: un premio nel nome di Daphne Caruana Galizia

Il Premio 2023, intestato alla giornalista maltese uccisa in circostanze ancora da chiarire nel 2017, è andato a un pool di giovani professionisti che lavorano per media tedeschi, greci e britannici. Una indagine che ha appurato le responsabilità della Guardia costiera nella tragedia avvenuta al largo della Grecia, lo scorso giugno. La presidente del Parlamento europeo Metsola ha affermato: "i giornalisti di tutto il mondo continuano ad essere presi di mira per via del loro lavoro, ma si rifiutano di essere messi a tacere"

(Strasburgo) Il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo, sostenuto dal Parlamento europeo, è considerato come un doppio “investimento”: sulla libertà di informazione, pilastro essenziale di ogni democrazia; e sul giovane giornalismo di inchiesta, valore aggiunto dell’informazione intesa come servizio pubblico. Con queste intenzioni è avvenuta martedì 17 ottobre, nella sede di Strasburgo dell’Euroassemblea, la cerimonia di assegnazione del Premio edizione 2023. Il riconoscimento è andato quest’anno agli autori dell’indagine sul naufragio dell’imbarcazione Adriana, costato la vita, nel giugno scorso, a più di 600 migranti a Pylos, in Grecia. Si tratta di un pool investigativo, formato da giornalisti dell’agenzia greca Solomon, dell’emittente pubblica tedesca StrgF/Ard e del quotidiano britannico The Guardian. Una indagine congiunta che ha appurato le responsabilità della Guardia costiera greca nella tragedia avvenuta al largo delle coste di Pylos.

Sono oltre i 700 giornalisti, provenienti dai 27 Paesi Ue, che hanno partecipato al concorso, con più di 200 inchieste.