Bruxelles: una sera carica di tensione e dolore nel racconto di don Claudio Visconti

Il sacerdote bergamasco, responsabile della comunità cattolica italiana nella capitale belga, ieri sera si trovava a casa di amici. Poi, d’un tratto, la notizia dell’attentato rilanciata dai social. Il ritorno frettoloso verso casa, a piedi. Poche persone per strada, sguardi sospettosi. “Ma come può vivere la gente in quei Paesi dove la violenza è di casa? E l’umanità non impara mai dal proprio passato?”

(foto: SIR/Marco Calvarese)