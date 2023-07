La politica dei Memorandum, il nodo-migrazioni e il futuro dell’Ue

Tra Europa e Tunisia è stato sottoscritto il 16 luglio un accordo che si fonda sulla cooperazione in diversi settori tra le due sponde del Mediterraneo. Eppure gli interrogativi suscitati da tale - probabilmente irrinunciabile - azione diplomatica, sono molti. A partire dalla affidabilità del presidente Saied per arrivare alla reale volontà dei Paesi Ue di cooperare con l'Africa e di realizzare, al loro interno, una vera politica migratoria fondata sulla solidarietà

Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Kaïs Saïed e Giorgia Meloni (Foto Commissione europea)