Eye2023: 10mila giovani a Strasburgo per immaginare il futuro dell’Europa

Quinta edizione per European Youth Event. Ragazze e ragazzi da tutto il continente per discutere di politica, ambiente, formazione, sostenibilità, diritti, sullo sfondo della guerra in Ucraina. L'invito della presidente del Parlamento Ue: "Partecipate e votate, il futuro dell'Europa dipenderà da voi"

(Foto Parlamento europeo)

“L’Evento europeo dei giovani di quest’anno è particolarmente importante, perché è l’ultimo prima delle elezioni europee del 2024. Il mio appello a tutti i partecipanti è di portare questa esperienza nelle vostre città, paesi e villaggi. Di farsi coinvolgere. Diffondere il messaggio dell’Europa. Di votare. E di convincere anche i vostri amici e familiari a votare. Perché in fondo il futuro dell’Europa dipenderà da voi”: Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, darà il benvenuto a 10mila giovani provenienti da tutta Europa e oltre allo European Youth Event, che animerà Strasburgo venerdì 9 e sabato 10 giugno (qui il programma).

Villaggio Eye. L’Evento europeo dei giovani (Eye 2023) presenterà più di 300 attività in persona e ibride come dibattiti, discussioni, opportunità di networking, performance artistiche, attività sportive e laboratori interattivi. Il programma è stato creato dal Parlamento europeo in collaborazione con le altre istituzioni dell’Ue, le organizzazioni internazionali, la società civile, le organizzazioni giovanili. L’evento è ospitato dal Parlamento europeo a Strasburgo e parte del programma si svolgerà all’aperto nel Villaggio Eye. Sarà possibile partecipare all’evento anche online. La presidente Roberta Metsola aprirà l’evento venerdì 9 giugno alle 10.30 nell’emiciclo del Parlamento. Le attività successive all’interno del Parlamento e nel Villaggio Eye “consentiranno ai partecipanti di discutere le loro idee con responsabili politici e decisionali, esperti e attivisti”, informa una nota dell’Eurocamera. Il programma prevede anche momenti di festa, concerti, discussioni tra giovani per condividere le esperienze formative, professionali, e le rispettive posizioni e prospettive sociali e politiche.

Democrazia e valori. “Con le elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024, i partecipanti discuteranno di priorità fondamentali come la giustizia climatica, il riscaldamento globale e la strategia dell’Unione per la biodiversità. Si parlerà anche dell’Anno europeo delle competenze e della necessità di adattarsi alla transizione verde e tecnologica, degli insegnamenti tratti dalla pandemia di Covid-19 e di come affrontare le disuguaglianze sociali e l’esclusione in Europa”. I partecipanti discuteranno della tutela dei valori dell’Ue27, del ruolo dell’Europa in un mondo in continua evoluzione segnato dall’invasione russa dell’Ucraina, della politica migratoria e della necessità di impegno e partecipazione dei giovani.