Summit di Reykjavik: pace e democrazia minacciate, 46 Paesi europei guardano al futuro

La Segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric, spiega al Sir gli obiettivi del vertice degli Stati aderenti all'organizzazione che ha sede a Strasburgo. “Il Summit deve rispondere a diverse domande. La prima è come continuare a essere all’altezza della sfida della guerra in Ucraina. Inoltre abbiamo bisogno di ribadire il nostro impegno a favore dei valori del Consiglio d’Europa, perché c’è stato un regresso della democrazia; i diritti umani e lo stato di diritto sono stati rimessi in discussione in alcune regioni del continente”

foto SIR/Marco Calvarese