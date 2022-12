Europa, “progetto di speranza”. L’eredità viva di David Sassoli

"Un’Europa che innova, che protegge e che sia faro": sono i tre assi portanti della visione di Ue per la quale David Sassoli si è speso da eurodeputato e da presidente del Parlamento. A un anno dalla scomparsa, varie iniziative sono state approntate per ricordarlo, fra cui un volume che sarà presentato a Roma il 9 gennaio. In un difficile tornante della storia comunitaria (guerra, pandemia, crisi economica, scandali...), le idee e la testimonianza culturale e politica di Sassoli lasciano intravvedere nuovi orizzonti per il processo di integrazione continentale

David Sassoli nel giorno della sua elezioni a presidente del Parlamento europeo, 3 luglio 2019 (Foto SIR/European Parliament)