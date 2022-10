A Mykolaiv è emergenza acqua. Partita la “campagna dissalatori” ma “bisogna fare presto”

Dopo le carovane della pace, la Rete Stopthewarnow fa partire una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per installare a Mykolaiv dissalatori di acqua. La prima cosa che hanno fatto i russi, non solo qui, è stata quella di bombardare e distruggere il sistema di depurazione dell’acquedotto pubblico. Da allora la popolazione non ha più avuto accesso ad acqua pulita e potabile. Ma bisogna fare presto. “Dobbiamo cercare di trivellare i pozzi prima che arrivi un metro di neve e si ghiacci tutto”, dice il coordinatore della Rete, Gianpiero Cofano

(Foto StopTheWarNow)

L’acqua a Mykolaiv esce dai rubinetti piena di sale. A tratti completamente marrone. Inutilizzabile sia per bere sia per pulire, fare lavatrici. È emergenza acqua a Mykolaiv. La prima cosa che hanno fatto i russi è stata quella di bombardare e distruggere il sistema di depurazione dell’acquedotto pubblico. Da allora la popolazione non ha più avuto accesso ad acqua pulita e potabile. È la strategia della guerra: uccidere le persone facendole morire non solo sotto le bombe ma anche di fame e di sete. Per questo #Stopthewarnow, rete di oltre 175 associazioni, movimenti ed enti italiani, ha deciso di agire lanciando una missione: impiantare in città almeno una ventina di dissalatori per garantire circa 120/130 mila di accessi al giorno e soddisfare il fabbisogno locale. “È una richiesta – spiega Gianpiero Cofano, della Comunità Papa Giovanni XXIII e coordinatore della Rete StopTheWarNow – che ci arriva dalla società civile e dalle organizzazioni partner e confermata dalle autorità locali di Mykolaiv. Si tratta quindi di un bisogno certificato”.

Ma bisogna fare presto. “Dobbiamo cercare di trivellare i pozzi prima che arrivi un metro di neve e si ghiacci tutto”, dice Cofano. “Perché le trivelle fanno fatica a scavare con il freddo e le temperature bassissime che si registrano in queste zone in inverno, rendono le istallazioni, la logistica e il lavoro tutto più complicato. Sì, è una lotta contro il tempo”. Oggi Mykolaiv si approvvigiona attraverso le autobotti che arrivano da Odessa e distribuiscono l’acqua alla popolazione in vari punti della città. La Rete di StopTheWarNow è riuscita a installare già due dissalatori. “Ma il nostro obiettivo è riuscire e dare a tutta la popolazione almeno 5 litri di acqua potabile, a testa, al giorno, con micro-dissalatori diffusi in tutta la città”, dice Cofano. “È una richiesta che ci è arrivata anche dalla vice sindaco di Mykolaiv che abbiamo incontrato a fine agosto nell’ultima carovana della pace”. Il dissalatore è un’opera che rimane nel tempo ma soprattutto consente alle persone di raggiungere una fonte d’acqua potabile a qualsiasi ora del giorno e “questo – sottolineano gli operatori di StopTheWarNow – è fondamentale per una città che è sotto bombardamenti costantemente. È quindi anche un problema di sicurezza”.

Le agenzie di stampa battono ogni giorno notizie di attacchi su Mykolaiv. La regione è sotto assedio. I cieli sono attraversati da MiG, missili, droni. StopTheWarNow ha organizzato fino ad oggi tre carovane della pace. L’ultima si è svolta a fine agosto ed ha portato a Mykolaiv una cinquantina di volontari dall’Italia per condividere nei rifugi la vita della popolazione locale. Sul posto, a garantire una continuità di presenza, sono rimasti alcuni membri dell’Operazione Colomba che fanno oggi anche da collegamento costante con l’Italia. Ma la situazione, negli ultimi 20 giorni, è peggiorata, soprattutto a seguito dell’avanzata ucraina verso i territori occupati. I russi stanno rispondendo con bombardamenti senza uguali. Prima della guerra, Mykolaiv contava 450mila abitanti. Sono rimaste 200mila persone di cui l’80% sono anziani. Tra le vittime, si contano purtroppo anche amici e conoscenti. “A seguito di una bomba a grappolo – racconta Cofano – è morta una signora anziana che conoscevamo. Una bomba è esplosa vicino al centro dove siamo stati. Ci sono allarmi ogni ora su Mykolaiv, di continuo, giorno e notte. I territori che i russi volevano, se li sono presi e annessi in qualche modo ma questo non significa che la guerra è finita. Significa che continueranno a bombardare e massacrare tutto attorno così da garantire un controllo sul territorio conquistato attraverso zone di cuscinetto”.