La crisi a Roma preoccupa l’Europa. Pesanti ripercussioni sull’immagine internazionale dell’Italia

Cancellerie estere e media internazionali commentano la caduta del Governo guidato da Mario Draghi. Si teme un periodo di instabilità e una futura incapacità di tener fede agli impegni assunti per il Pnrr. Da Berlino a Madrid, passando per Bruxelles e Parigi, il Belpaese torna "sorvegliato speciale"

(Foto ANSA/SIR)