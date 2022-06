Macron “anatra zoppa”, la Francia e il futuro dell’Ue. Mentre Putin sorride…

Le legislative d'Oltralpe lasciano il Presidente francese senza la maggioranza assoluta per governare. Il leader di Ensemble! dovrà cercare alleati nella destra gollista, mentre esultano Mélenchon (sinistra di Nupes) e Le Pen (destra sovranista) per l'eccellente risultato emerso dalle urne. Altissima l'astensione, grande volubilità dell'elettorato. Quali i riscontri sul piano interno e in sede europea? Le fatiche delle democrazie liberali rafforzano i populisti antisistema e rincuorano Vladimir Putin

(Foto ANSA/SIR)