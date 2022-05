Caritas-Spes e Caritas Ucraina, in due mesi aiutate 1.400.000 persone

Sommando le cifre dei due bilanci presentati in queste ore da Caritas-Spes e Caritas Ucraina, si può dire che dall’inizio del conflitto, i centri e i volontari dei due organismi, diffusi capillarmente su tutto il territorio ucraino, sono riusciti a raggiungere e aiutare 1.400.000 persone. Caritas-Spes esprime preoccupazione per le Caritas presenti nei territori occupati dai russi, in particolare nella città portuale di Berdyansk, tra Mariupol e Mykolaiv, dove “i rischi per i dipendenti del centro sono peggiorati”.

(Foto Caritas-Spes)

C’è un cuore grande che batte nel cuore dell’Ucraina che resiste. E’ il cuore degli operatori di Caritas-Spes e Caritas Ucraina, i due organismi caritativi della chiesa cattolica latina e della chiesa greco-cattolica. Entrambe hanno diffuso in queste ore e in maniera indipendente i bilanci degli aiuti in questi due mesi di conflitto. Dall’inizio della guerra, il 24 febbraio, fino all’8 maggio, la rete Caritas Ucraina ha fornito assistenza a 898.000 beneficiari. Caritas-Spes invece fa sapere che sempre dall’inizio del conflitto, i beneficiari che hanno ricevuto assistenza nei loro centri e attraverso i loro operatori, sono 422.897. Sommando le due cifre, si può dire che in due mesi le reti Caritas diffuse su tutto il territorio ucraino sono riuscite a raggiungere e aiutare circa 1.400.000 persone.

Dei beneficiari di Caritas Ucraina, 468.000 persone hanno ricevuto cibo. In questi due mesi sono stati distribuiti 186.000 prodotti igienici, distribuita acqua a 16.330 persone, medicinali a 29.763 persone, biancheria da letto a 65 680 persone. Dal 10 aprile, 1.754 persone hanno potuto usufruire di consulenze psicologiche e 10.494 persone hanno ricevuto protezione dei diritti e altra assistenza speciale.

Nel suo Report, Caritas-Spes fa sapere che ad oggi sono 113.652 le persone che hanno beneficiato di ricovero e alloggio. Nel corso degli ultimi 10 giorni, sono stati erogati 14.680 servizi sociali per persona al giorno e le persone che attualmente vivono nei centri di accoglienza della Missione sono 1.468. 14 sono gli uffici locali che distribuiscono aiuti umanitari: Starokostiantyniv, Uman, Cherkasy, Krywyj Rih, Kamyanets-Podilsky, Khmelnytsky, Gorodkivka, Poltava, Belogorsk, Chichelnyk, Sumy, Konotop, Zaporizhia e Kamenske. I centri della Missione e le parrocchie greco-cattoliche stanno diventando anche dei mini-magazzini, che vengono continuamente riforniti per sostenere la regione. Attualmente 4 uffici locali, sono stati potenziati diventando hub umanitari locali: Kamyanske, Pavlograd, Nikopol e Kremenchug. Oltre all’attività volta a soddisfare i bisogni delle persone che hanno subito la guerra, la Missione “Caritas-Spes Ucraina” ha proseguito il lavoro di 17 mense per i poveri nelle Oblasts di Zakarpattia, Zaporizhzhia, Lviv e Volyn, fornendo pasti caldi per coloro che si trovano in bisogno.