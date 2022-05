Attacco su Odessa. Don Roman Krat: “Morto un ragazzo di 15 anni, i missili russi non sono mai precisi”

L'attacco missilistico russo compiuto nel pomeriggio di ieri su Odessa ha colpito una chiesa ortodossa. Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso e un'altra ragazza adolescente è stata ferita gravemente. Come era successo per gli attacchi precedenti, anche questa volta pare che l’edificio religioso fosse situato vicino a una struttura militare. “Ma i missili russi non sono così precisi”, osserva da Odessa don Roman Krat. La città si trova in una posizione strategica nell’Ucraina meridionale. E la popolazione locale sta cominciando a guardare con preoccupazione la data del 9 maggio, Giornata della Vittoria

Il colpo ieri pomeriggio ad Odessa si è sentito benissimo. Raggiunto al telefono dal Sir, don Roman Krat, parroco della cattedrale e direttore del tribunale diocesano, chiede tempo. Pur trovandosi in centro città, deve ancora capire dove è caduto il missile e cosa ha colpito. Purtroppo, si viene a sapere che un ragazzo di 15 anni è stato ucciso e un’altra ragazza adolescente è stata ferita gravemente e ad essere stata colpita è una chiesa ortodossa. Come era successo per gli attacchi precedenti, anche questa volta pare che l’edificio religioso fosse situato vicino a una struttura militare. “Ma i missili russi non sono così precisi”, osserva il sacerdote.

Ieri è stata una giornata importante per Odessa. Ricorreva l’anniversario della “strage” otto anni fa, nel 2014, di decine di manifestanti filorussi morti nell’incendio scoppiato all’interno della casa del sindacato. Per questo motivo le autorità cittadine hanno deciso di stabilire un coprifuoco prolungato, partito la sera del 1° maggio alle 22 e finito solo questa mattina alle 5. “La polizia ha controllato che tutti rispettassero gli orari di chiusura. È stata una decisione presa – spiega padre Krat – per evitare probabili provocazioni e manifestazioni di piazza”. La “strage di Odessa” è una ferita ancora aperta in città. E’ una storia – spiega il sacerdote – “difficile da giudicare anche perché tutto dipende da chi la guarda”. Esistono visioni e interpretazioni completamente opposte rispetto a quello che è accaduto 8 anni fa. La procura generale ha aperto le indagini ma ancora ad oggi, non c’è risultato. Siamo nel 2014, nel pieno della “rivoluzione arancione” con la destituzione del governo filo-russo sostituito da un esecutivo filo-occidentale e l’annessione della Crimea da parte dei russi. La tensione a Odessa è altissima. Quel giorno, don Roman era lì. “Ricordo che per le strade della città una colonna di giovani pro russi ha attaccato i manifestanti pro ucraini. Sono cominciati scontri. Sono partiti anche degli spari. E’ morto un ragazzo. La tensione era altissima fino a che i manifestanti pro russi si sono rifugiati dentro la casa del sindacato. La gente era infuriata. E a quel punto ha preso fuoco l’edificio. Dentro c’erano 48 persone”. La maggioranza dei giovani di Odessa si sono dimenticati ma per chi quel giorno era lì, “questa storia è ancora viva nella memoria perché ci sono persone che hanno perso i loro amici. La domanda è: quella manifestazione è durata per 2 ore e mezzo. Perché non è intervenuta la polizia? Dove stava? Chi ha dato loro l’ordine di non intervenire? Solo quando la storia sarà chiarita, quando saranno identificati responsabili e colpevoli e si stabilirà cosa esattamente è successo, solo allora possiamo chiudere e guarire le ferite. Ma se nessuno sa la verità, allora questa ferita rimane aperta e ogni anno il suo ricordo rischia di essere manipolato e utilizzato dai nostri politici”.