Globalizzazione addio? Se diventa troppo rischioso dipendere dagli altri

(Foto ANSA/SIR)

Si è capito in queste settimane quanto la dipendenza da una materia prima indispensabile possa ridurre l’autonomia di un Paese o di un’area economica. Non è un caso se i governi dedicano sempre più attenzione alla necessaria “sicurezza alimentare” (cibo a sufficienza per sfamare la popolazione con scorte adeguate). O alla “sicurezza energetica” , cioè fonti di vario tipo che permettano alle famiglie e alle imprese di vivere, muoversi, produrre. Potrebbero aggiungere “sicurezza sanitaria”, “sicurezza digitale” , tecnologica e così via. Non c’è solo la sicurezza militare classica, quella che drammaticamente l’Ucraina ha dovuto attivare dopo l’invasione dei carri armati russi.

Gli economisti si stanno chiedendo se l’attacco di Mosca, le sanzioni e le contro-sanzioni stiano chiudendo la stagione della globalizzazione che, fra critiche e controindicazioni, si era rafforzata negli ultimi tre decenni. Dove i commerci non guardavano la carta identità democratica delle controparti. Si potevano abbandonare produzioni per comprare merci da chi le offriva a basso costo, magari per i bassi salari e le minori tutele ai lavoratori o all’ambiente. La Cina ne ha beneficiato e per questo ha bisogno di mercati globali aperti. Per reazione all’invasione di Mosca sta nascendo una nuova idea di autosufficienza, magari per macroarea, dove si riavviano produzioni per non rischiare la dipendenza da altri. Oggi sul petrolio, domani sul grano e dopodomani sull’acqua che provoca già guerre in Africa e in Medio Oriente.