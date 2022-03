Ucraina attaccata da tutte le direzioni e contemporaneamente. La vita nei rifugi e in fuga verso l’ovest

Il racconto della operatrice di Caritas-Spes da Mukachevo: da Kharkiv arrivano notizie terribili: le bombe colpiscono tutto e tutti, anche i civili, anche donne e bambini. A Kiev, mi stanno scrivendo dai rifugi. Ogni ora ci sono sirene e ogni ora devono scendere giù. La cosa più spaventosa è che le truppe russe attaccano non solo le strutture militari, ma anche gli appartamenti, gli ospedali, le istituzioni educative. Migliaia di persone non potranno tornare nelle loro case perché bombardate e distrutte dalla guerra

La Federazione Russa sta attaccando l’Ucraina in tutte le direzioni, contemporaneamente. La maggior parte degli ucraini ha trascorso la notte negli scantinati e nei rifugi al rumore dei bombardamenti e delle sirene. La situazione cambia molto rapidamente. “Da Kharkiv arrivano notizie terribili: le bombe colpiscono tutto e tutti, anche i civili, anche donne e bambini. Avevamo organizzato un pullman per far uscire le persone dalla città, soprattutto le famiglie, ma alla fine non si è presentato nessuno. Avevano troppa paura ad uscire”. È Mira Milavec, operatrice di Caritas-Spes Ucraina, a fare “il punto” della situazione al Sir dalla città di Mukachevo. Mentre parla arrivano messaggi da Kiev: “Mi stanno scrivendo dai rifugi. Dicono che è terribile. Ogni ora ci sono sirene e ogni ora devono scendere giù”. La cosa più spaventosa è che le truppe russe attaccano non solo le strutture militari, ma anche gli appartamenti, gli ospedali, le istituzioni educative. Secondo i dati della Caritas-Spes, dall’inizio dell’invasione militare russa dell’Ucraina, 2.040 civili sono rimasti feriti, 45 di loro sono bambini, 352 persone sono morte, fra cui 16 bambini. L’Unhcr ha segnalato 100.000 rifugiati in Ucraina e 10.000 ucraini stanno cercando di entrare in aree sicure attraverso i posti di blocco ai confini occidentali. Migliaia di persone non potranno tornare nelle loro case perché bombardate e distrutte dalla guerra. Durante questi giorni di escalation militare, la Missione ha fornito assistenza a più di 2.000 sfollati all’interno dell’Ucraina, per lo più donne e bambini.

La mattinata di Caritas-Spes Ucraina inizia con una chat tra i collaboratori per verificare la posizione di ognuno e, soprattutto, se tutti sono ancora in vita. Poi inizia il lavoro. E di lavoro ce n’è tanto, anzi tantissimo. Da Mukachevo, Mira che parla italiano e inglese, riceve e coordina le notizie che arrivano dagli operatori delle Caritas diocesane. È un fiume di solidarietà e generosità vissuta a fianco delle persone in fuga o in difficoltà. Si cercano posti sicuri, si offre rifugio. Le situazioni sono diverse e i bisogni infiniti. Ci sono i bambini da mettere al sicuro e portarli nei “centri estivi” che la Caritas Spes gestisce ad ovest del Paese. A Kiev, per esempio, c’è una donna incinta di 9 mesi e si sta cercando di capire come fare. Qui, nella capitale sotto assedio, sono stati organizzati due centri di accoglienza nel seminterrato del Centro sociale di Kiev e nel Centro “San Luca”, dove la notte pernottano 50 persone. Nella parte inferiore del rifugio le persone vanno durante i bombardamenti e nella parte superiore possono mangiare e riposare. Ad Kharkiv invece sono due giorni che gli operatori della Caritas-Spes sono dovuti rimanere in un rifugio. Raccolgono informazioni sui bisogni e distribuiscono kit alimentari a coloro che ne fanno richiesta. A Odessa, invece la Caritas Spes fornisce 3 rifugi in modo da aiutare più persone possibili.