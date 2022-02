Incontro vescovi e sindaci del Mediterraneo. Mons. Vesco (Algeri): “Non c’è altra scelta alla fraternità”

“La testimonianza dei martiri in Algeria è che la vita è più forte della morte e che la fraternità vincerà. Non c’è altra scelta. Non c’è altra opzione. Come dice papa Francesco la fraternità è la nuova frontiera dell’umanità. Scoprirsi fratelli e rispettarsi nelle nostre differenze. L’alternativa alla fraternità è la distruzione”. Parla il nuovo arcivescovo di Algeri, Jean-Paul Vesco, alla vigilia dell’Incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo a Firenze. Che in questa intervista al Sir, confida: “Vorremmo poter essere riconosciuti come essere umani, fratelli e sorelle di questo popolo, cittadini di questo Paese"

(Foto archivio)

“La nostra Chiesa è fraterna. Anche se dall’interno vediamo spesso il rovescio della tela, coi suoi nodi e i suoi fili che sembrano andare in tutte le direzioni, è l’immagine che diamo, e quest’immagine non solo è vera ma è anche una parte importante della nostra testimonianza”. Con queste parole, il nuovo arcivescovo di Algeri, Jean-Paul Vesco, descrive la Chiesa cattolica in Algeria. A Firenze, all’incontro dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, l’arcivescovo rappresenterà questo Paese dove, secondo le statistiche, i cattolici sono circa 5.000, pari a meno dello 0,01% della popolazione, in stragrande maggioranza islamica. “Questa fratellanza – aggiunge mons. Vesco – la viviamo nelle nostre comunità parrocchiali, con i nostri fratelli e sorelle migranti, soprattutto quando andiamo a trovarli in prigione. La viviamo con gli abitanti di questo paese. È la vocazione particolare della nostra Chiesa. Come cristiani e come Chiesa con uomini e donne di religione musulmana. È una fratellanza che tende la mano al di là dei pregiudizi religiosi e delle ferite della storia”. Nella sua Lettera pastorale, l’arcivescovo scrive: “la nostra Chiesa viene di continuo interrogata, e si interroga a sua volta, sul perché è presente qui, in un paese praticamente senza cristiani?”.

Eccellenza, quale risposta vi siete dati a questa domanda?

Per noi, quanto il papa ha scritto nella Enciclica Fratelli Tutti, quanto poi è stato ribadito nel Documento di Abu Dhabi del 2019 e ancora tutti segni di fraternità compiuti dal Papa in questi anni, ci indicano il senso e la ragione della nostra presenza qui. La fraternità è un valore evangelico ed una testimonianza forte. Il nostro annuncio è la nostra vita. Non nascondiamo ciò che siamo e ciò in cui crediamo ma siamo consapevoli di rivolgerci a persone che hanno a loro volta una fede che è diversa dalla nostra. Siamo quindi credenti tra altri credenti. E questo è un aspetto essenziale della nostra presenza. Possiamo parlare ma il dialogo non è verità contro verità. La fraternità non ci chiede di capire chi ha torto e chi ragione ma scoprire insieme come la nostra fede, ciascuno la sua, ci permette di essere veramente fratelli e sorelle.

E quali frutti porta questo dialogo fondato sulla fraternità?

Più che guardare ai frutti, abbiamo piuttosto l’impressione di seminare e talvolta anche di raccogliere poco. I frutti sono percettibili soprattutto nelle relazioni interpersonali, nelle amicizie che si creano. Certo, le nostre società continuano a fare resistenza a queste dinamiche di fraternità. Le paure ci sono, difficilmente si riescono a superare, ma non dobbiamo perdere di vista anche ciò che attorno a noi si muove. Nel 2018, per esempio, abbiamo potuto celebrare al Santuario di Notre-Dame de Santa Cruz di Orano la beatificazione del vescovo Pierre Claverie e di altri 18 martiri, uccisi in Algeria tra il 1994 e il 1996, vittime della violenza che si era scatenata in quel periodo nel Paese. Era la prima volta che si è potuto celebrare una messa pubblica in una società musulmana. Sappiamo che le cose non cambiano facilmente e che le relazioni islamo-cristiani sono complesse ma ci sono piccoli passi e ogni passo in avanti ci indica che il cammino, nonostante tutto, prosegue.

Come cristiani di Algeria, cosa vi aspettate?

La mia aspettativa più profonda è che la differenza religiosa non sia più così strutturante nella vita di una società, che possa essere vissuta nel rispetto e nella accettazione profonda dell’altro, anche nella diversità della sua fede religiosa. Come Chiesa e in quanto cristiani, siamo ancora considerati come stranieri. Vorremmo poter essere riconosciuti come essere umani, fratelli e sorelle di questo popolo, cittadini di questo Paese. Il riconoscimento della nostra cittadinanza non è per noi una rivendicazione politica ma la convinzione che una società è forte quando ha la capacità di accettare e aprirsi alla differenza e questo è vero per tutte le società del mondo perché dappertutto stiamo assistendo ad una paura generalizzata dell’altro e alla tentazione di richiudersi.

A Firenze ci saranno vescovi e sindaci delle città che si affacciano sul Mediterraneo. Che cosa si aspetta da questo incontro?

La nostra Chiesa si estende tra la costa del Mediterraneo e il Sahara. Dalla nostra prospettiva, il Mediterraneo non costituisce una frontiera. Dal punto di vista storico, culturale, geografico ma anche per la fauna e la flora, i popoli che si affacciano su questo Mare, hanno molte cose in comune. Condividiamo lo stesso clima e spesso anche le stesse tradizioni.Questi tratti comuni rappresentano le radici sulle quali oggi poggiano le nostre fedi cristiane e musulmana. Siamo noi ad aver creato le frontiere, quelle tra le differenze religiose, tra l’Occidente e il mondo arabo musulmano, tra il Nord e il Sud. Il Papa ha spesso denunciato il fatto che il Mar Mediterraneo sia divenuto il più grande cimitero a cielo aperto d’Europa. Quale eredità lasciano queste morti?