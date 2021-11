I vescovi tedeschi e austriaci si schierano compatti: vaccinarsi è un obbligo morale per solidarietà e carità

Mentre la politica in Germania e Austria si interroga su quali siano i provvedimenti da prendere per contrastare al meglio la quarte fase della pandemia da Covid-19, e le restrizioni sociali legate a una nuova serrata creano problemi di ordine pubblico e una sempre maggiore polarizzazione sul tema della vaccinazione, le due Conferenze episcopali tedesca (Dbk) e austriaca (Öbk) prendono decisamente posizione, richiamando i propri fedeli alla necessità di vaccinarsi davanti “al dramma quasi inarrestabile”

(Foto ANSA/SIR)

Mentre la politica in Germania e Austria si interroga su quali siano i provvedimenti da prendere per contrastare al meglio la quarte fase della pandemia da Covid-19, e le restrizioni sociali legate a una nuova serrata creano problemi di ordine pubblico e una sempre maggiore polarizzazione sul tema della vaccinazione, le due Conferenze episcopali tedesca (Dbk) e austriaca (Öbk) prendono decisamente posizione, richiamando i propri fedeli alla necessità di vaccinarsi davanti “al dramma quasi inarrestabile”. I centomila nuovi casi in Germania, i reparti di terapia intensiva al collasso in Austria, i pazienti gravi trasferiti dagli ospedali olandesi a quelli dei Lander tedeschi, il rischio di una crisi che si preannuncia ancora più dura della precedente, rendono i rappresentanti della gerarchia cattolica voci di riferimento ferme e decise davanti all’escalation sanitaria.

Parla apertamente di ”Obbligo morale per solidarietà e carità” il Consiglio permanente della Dbk che evidenzia come “i dati sull’incidenza, sui nuovi contagi e sui decessi stanno raggiungendo proporzioni allarmanti. Chiediamo con forza ai cattolici e a tutte le persone del nostro Paese di essere vaccinati il più possibile. In questa pandemia la vaccinazione è un obbligo di giustizia, solidarietà e carità.

Da un punto di vista etico, è un dovere morale.

Dobbiamo proteggere noi stessi e gli altri”.

Il concetto è ancora più stringente alla luce del fatto che “tutti rivogliamo le libertà nella vita di tutti i giorni che avevamo prima. Per fare questo, tuttavia, dobbiamo lavorare insieme, tutti in questo paese. Perché vediamo: la vaccinazione salva vite e si ottiene un decorso della malattia meno grave”.

Il presidente della Conferenza episcopale austriaca, l’arcivescovo di Salisburgo, mons Franz. Lackner, ha espresso preoccupazione per la polarizzazione nella società, come si è manifestata di recente durante le manifestazioni violente in tutta Europa. “Poiché la pandemia colpisce tutti, ognuno deve assumersi la responsabilità di sé e degli altri. Restiamo dunque in equilibrio nonostante tutte le irritazioni, ci aiutiamo a vicenda e agiamo in modo tale da poterci ancora guardare negli occhi dopo la pandemia”, ha sottolineato in un’intervista a Kathpress, e ha detto: “Con questo in mente, noi vescovi invitiamo i fedeli, sì, tutta la popolazione, ad utilizzare in maniera consapevole il tempo del lockdown per momenti di silenzio, premura e preghiera”.

L’arcivescovo di Vienna, il cardinale Christoph Schönborn, si è espresso su Twitter chiedendo maggiore solidarietà e tatto, ed anche il vescovo ausiliare viennese, mons. Stephan Turnovszky, in un intervento sul settimanale “Niederösterreichische Nachrichten” (NÖN) ha denunciato la “retorica della tortura” e le “accuse non provate”, parlando del fatto che la “cultura del dibattito” in Austria è “sprofondata nell’abisso” in breve tempo: “può accadere così rapidamente che nella popolazione scoppi una divisione dolorosa: i non vaccinati si sentono obbligati dai vaccinati, i vaccinati si sentono minacciati dai non vaccinati”.

Il vescovo di Innsbruck, mons. Hermann Glettler ha criticato aspramente quelle persone non vaccinate che indossavano “stelle ebraiche” alle manifestazioni contro il vaccino e le restrizioni sociali paragonando le misure del governo federale con il nazismo: per Gletter “questa è una derisione della verità storica”.