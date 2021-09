Mons. Grusas è il nuovo presidente del Ccee: “Ci si salva insieme e di questo messaggio l’Europa ha grande bisogno””

Chiesa “in dialogo e in cammino con il mondo”, “solo così si possono affrontare le sfide”. Sono le prime dichiarazioni alla stampa rilasciate dal nuovo presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, mons. Gintaras Linas Grušas, arcivescovo di Vilnius. Ad eleggerlo sono stati i presidenti delle Conferenze episcopali europee riuniti in questi giorni a Roma in assemblea plenaria. Sono stati nominati anche i due vicepresidenti: sono il card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Comece, e mons. Ladislav Német, presidente della Conferenza episcopale Cirillo e Metodio che ha sede a Belgrado. Papa Francesco – hanno detto alla Ccee – è stato subito informato delle nomine ed ha fatto gli auguri alla nuova presidenza

“Dialogo” e “cammino”. Sono le prime due parole per la Chiesa in Europa pronunciate in una dichiarazione alla stampa dal nuovo presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, mons. Gintaras Linas Grušas, arcivescovo di Vilnius. Ad eleggerlo sono stati i presidenti delle Conferenze episcopali europee riuniti in questi giorni a Roma in assemblea plenaria. Sono stati nominati anche i due vicepresidenti: sono il card. Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Comece, e mons. Ladislav Német, presidente della Conferenza episcopale Cirillo e Metodio che ha sede a Belgrado. Papa Francesco – hanno detto alla Ccee – è stato subito informato delle nomine ed ha fatto gli auguri alla nuova presidenza.

La pandemia, la povertà diffusa, la crisi ecologica. “Non possiamo guardare a queste sfide – ha detto mons. Grušas – come se fossero un problema esclusivamente europeo. Sono sfide mondiali che chiedono di essere affrontare in dialogo con le varie nazioni sia in Europa che nel mondo”. Riuniti in plenaria, i presidenti delle Conferenze episcopali si sono confrontati in questi giorni con le diverse realtà ed esperienze vissute nei loro Paesi. “Abbiamo parlato molto delle varie sfide dell’Europa ma abbiamo parlato di cammino. Abbiamo sottolineato la necessità di camminare insieme, con i vescovi, il popolo, i paesi. Questo viaggio ha 50 anni di storia ma si sente l’esigenza di avviare una tappa nuova”. E parlando di futuro prossimo, ha aggiunto: “I primi due anni ci vedranno impegnati nel passaggio sinodale. Il Papa ci ha invitato ad entrare nel processo sinodale, non solo come chiese locali e chiese nazionali ma anche come Ccee, come continente, e insieme a tutta la chiesa universale”. Nella nuova presidenza c’è anche il cardinale Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione Europea. “Comece e Ccee – ha sottolineato mons. Grušas – lavoreranno sempre più insieme, come d’altronde è la direzione degli ultimi cinque anni”. Il card. Jean-Claude Hollerich ha ricordato uno degli appuntamenti del prossimo anno a cui sta lavorando la Comece: le giornate sociali a marzo 2022 a Bratislava. “E’ bene – ha detto – che ci sia una collaborazione tra Ccee e Comece. Dopo la pandemia, la povertà si è diffusa ed è una sfida per tutta la Chiesa”.