L’Europa c’è, i soldi arriveranno. Riprende la marcia dell’integrazione politica

Il Consiglio europeo vede i Ventisette uniti nella risposta alla pandemia, con un piano complessivo che sfiora i 1.800 miliardi. Fondi condizionati al rispetto della democrazia. Intesa anche su riduzione delle emissioni e trasformazione digitale. Brexit: Londra se ne va, ma nessuno la segue... Intanto prende forma una nuova politica fiscale su scala comunitaria.

Bruxelles, 10-11 dicembre: immagini dal Consiglio europeo (foto SIR/European Council)

Accordo, intesa; parole magiche in sede europea, che seguono negoziati, tira-e-molla, bluff. Con il Consiglio europeo, iniziato ieri e proseguito oggi, giunge il via libera al Quadro finanziario pluriennale e al Next Generation Eu, con il quale l’Unione europea affianca gli Stati membri e li sostiene nella risposta alle ricadute economiche, occupazionali e sociali alla pandemia, cogliendo l’occasione – mediante una pioggia di finanziamenti – per svecchiare l’Europa sulla strada del Green Deal e della trasformazione digitale. Un’intesa di massima è stata inoltre raggiunta sul taglio del 55% delle emissioni inquinanti entro il 2030. Non è mancata una posizione comune verso il Brexit: le trattative con Londra sono ancora aperte, il premier britannico – preso tra tragica diffusione del Covid che dapprima aveva sottovalutato, recessione economica e asfittico isolazionismo – finge di fare la voce grossa, ma intanto l’Ue, unita su questo fronte, si prepara al no deal. Dal 1° gennaio il Regno Unito sarà, per sua scelta, un Paese terzo.

Leader nazionali e cariche Ue si sono impegnati in dichiarazioni roboanti per sottolineare l’ok al Qfp e al Next Generation Eu: necessaria ancora una volta si è rivelata l’autorevole mediazione di Angela Merkel, nella veste di presidente di turno del Consiglio dei ministri Ue. Si trattava di far rientrare il possibile veto di Ungheria e Polonia, recalcitranti sul condizionare i fondi comunitari al rispetto dello stato di diritto e dei principi della democrazia, così come stabiliti nel Trattato Ue.

Sul tavolo restano le cifre, consistenti: 1.074 miliardi del bilancio pluriennale 2021-2027, sbloccato il quale può decollare anche il piano di ripresa da 750 miliardi (209 dei quali all’Italia tra prestiti e denaro a fondo perduto da investire per salute, coesione sociale, istruzione, ricerca, imprese, innovazione, digitalizzazione, infrastrutture, ambiente), valido per tre anni.

Il tutto – con un ammontare che sfiora i 1.800 miliardi di euro – dev’essere ora sottoposto al via libera del Consiglio dei ministri Ue e dell’Europarlamento, e ottenere l’approvazione dei parlamenti nazionali.

Una corsa contro il tempo, ma non dovrebbero esserci sorprese.