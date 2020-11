Feste di Natale: i “suggerimenti” della Commissione con il Remain Safe Strategy

Sono attese per mercoledì 2 dicembre alcune linee guida, non vincolanti, dell'esecutivo Ue presieduto da Ursula von der Leyen, in vista delle prossime festività di fine anno. Scuola ed "eventi di massa" sotto la lente d'ingrandimento. Tra le misure consigliate per le celebrazioni distanziamenti, limitazione dell'attività dei cori e magari messe in streaming. Nella Chiesa italiana già in atto misure per mettere in sicurezza la salute dei fedeli

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)