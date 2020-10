L’Europa sotto assedio e la “strada della fraternità”

Un messaggio del Papa giunge oggi a Bruxelles dove inizia l’Assemblea Comece, alla quale avrebbe dovuto partecipare, in presenza, il card. Pietro Parolin. Da Bergoglio un forte incoraggiamento ai vescovi europei e alle istituzioni Ue. Sogni che hanno il respiro della progettualità e guardano a un orizzonte futuro

Sogna il Papa. Ancora una volta. Come in tante altre occasioni, quando ha sognato la pace mondiale, la giustizia sociale, la cura per le persone più deboli, un futuro per i giovani, il dialogo tra le fedi, una Chiesa in uscita, la fraternità universale… Bergoglio torna a sognare l’Europa, “amica della persona e delle persone”; “una famiglia e una comunità” “solidale”, fraterna”, “generosa”; aperta con lo stile del “farsi prossimo”; un’Europa “sanamente laica, in cui Dio e Cesare siano distinti ma non contrapposti”, “una terra aperta alla trascendenza”.

Francesco ha indirizzato una lettera al card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, in occasione del 40° anniversario della Commissione degli Episcopati dell’Unione europea (Comece), del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e l’Unione europea e del 50° anniversario della presenza della Santa Sede come Osservatore permanente al Consiglio d’Europa. Nella lettera non manca il riferimento alla Dichiarazione Schuman, con la quale, 70 anni fa, prendeva avvio il processo di integrazione economica e politica dopo gli immani disastri del secondo conflitto mondiale. La lettera giunge dunque oggi a Bruxelles, dove inizia l’Assemblea Comece, alla quale avrebbe dovuto appunto partecipare il card. Parolin, cui il Papa assegna il compito di portare un forte incoraggiamento ai vescovi europei e alle istituzioni europee. Nel suo messaggio ricorda il ruolo dell’Europa oggi, che “diventa ancor più rilevante nel contesto di pandemia che stiamo attraversando. Il progetto europeo sorge, infatti, come volontà di porre fine alle divisioni del passato. Nasce dalla consapevolezza che insieme e uniti si è più forti”. In questo tempo, insiste il pontefice, “in cui sempre più prevale l’idea di fare da sé, la pandemia costituisce come uno spartiacque che costringe ad operare una scelta: o si procede sulla via intrapresa nell’ultimo decennio, animata dalla tentazione all’autonomia, andando incontro a crescenti incomprensioni, contrapposizioni e conflitti; oppure si riscopre quella ‘strada della fraternità’, che ha indubbiamente ispirato e animato i Padri fondatori dell’Europa moderna, a partire proprio da Robert Schuman”.

I sogni del Papa non corrispondono a utopie, o a vaghe chimere, illusioni, miraggi.