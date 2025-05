Domenica 1 giugno – Ascensione del Signore

La forza della benedizione

Lc 24,46-53

Nel Vangelo della solennità dell’Ascensione del Signore, l’evangelista Luca racconta gli ultimi momenti della presenza del Risorto sulla terra. Ai suoi discepoli Gesù consegna innanzitutto la Parola: come sta scritto… C’è una Parola che racchiude promesse che sono tutte destinate a compiersi puntualmente. La Parola aveva annunciato il mistero di passione, morte e risurrezione del Cristo, mistero da cui discende un effetto concreto: la predicazione della conversione e del perdono dei peccati nel nome di Gesù. I discepoli ricevono ora il ministero di testimoni. Essi non sono più solo i seguaci del Maestro, ma coloro che hanno visto compiersi in lui il mistero della Pasqua, della vittoria della vita sulla morte, i primi destinatari della promessa del Padre: l’invio dello Spirito Santo come potenza dall’alto che verrà a rivestirli e accompagnarli.

Dopo questa promessa, Gesù si prepara al congedo e li conduce a Betania, luogo dal quale è possibile contemplare Gerusalemme, la città amata, la meta del suo lungo viaggio, la città simbolo dell’intero popolo di Dio sulla quale egli ha versato copiose lacrime materne: Gerusalemme, Gerusalemme… quante volte ho volute raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! (Lc 13,34). E ancora: Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi (Lc 19,41). Una città che non ha riconosciuto la visita premurosa di Gesù e che pure continua ad essere amata fino alla fine. È proprio questa città che Gesù contempla da Betania, è proprio questa città il fotogramma ultimo che egli cattura con la vista prima di lasciare questo mondo e ascendere al Cielo.

Dopo esser passato per la valle del pianto, come ci insegna il Salmo 83, ora Gesù la cambia in una sorgente di benedizioni. Le sue lacrime si mutano in un fiume di benedizione che egli riversa sui suoi discepoli. Il dolore viene trasfigurato in compassione, tenerezza, prossimità. In questa atmosfera di pace, fiducia e fraternità, Gesù alza le mani verso l’alto e fa scendere la sua benedizione, come olio prezioso, come la rugiada dell’Ermon (cf. Sal 133): forza e refrigerio, potenza e delicatezza. È questo il tocco di Dio! La benedizione accompagna tutta la storia sacra. Essa veniva data dal padre al figlio maschio e una volta data era irrevocabilmente efficace e operativa. Ora però si allargano i confini dei suoi destinatari…

La benedizione era il benvenuto che Elisabetta aveva dato a Gesù mentre era ancora nel grembo di sua madre e ora diventa il congedo di Gesù stesso. Egli non si allontana dal mondo, ma lascia la sua presenza benedetta e benedicente. Dopo aver benedetto sale, ascende al Cielo. Non si tratta di un viaggio nello spazio, ma di un evento soprannaturale che rimanda alla sua intronizzazione come Figlio di Dio. Il tempo della sua presenza terrena è finito ma ha inizio il tempo della sua presenza invisibile nella Chiesa.

Dopo essersi prostrati davanti al Signore in segno di profonda adorazione, i discepoli-testimoni gli obbediscono tornando a Gerusalemme con grande gioia e si recano nel tempio, luogo nel quale si era aperto il Vangelo di Luca, quando ci era stata presentata la figura di Zaccaria che offriva l’incenso. Ora il tempio non è più il luogo dei sacrifici, ma della lode, che è il sacrificio più gradito. La benedizione entra con forza nel tempio e si fa lode, espressione gratuita della fede, della speranza, dell’amore dei testimoni.

Una lode che si fa attesa dell’incontro definitivo, ma che diventa anche custodia della benedizione ricevuta e responsabilità dei benedetti a benedire. Perché è il credente che deve mettere in circolo la benedizione nel mondo, come forza terapeutica che libera dal potere inquinante delle parole violente e guarisce le ferite più profonde dell’anima.