Il Vangelo, il Papa e la strategia della nonviolenza

Le critiche di Donald Trump e J. D. Vance a Papa Leone XIV riflettono una visione parziale della storia che svaluta la pace. Il Papa rivendica un’autorità fondata sul Vangelo e sul rifiuto della guerra e richiama i cristiani alla coerenza e alla responsabilità nelle parole e nelle scelte. La pace è l'unica via possibile, radicata nell’autorità del Vangelo e nella dignità umana

(Foto Vatican Media/SIR)

Le critiche rivolte a Papa Leone prima da Donald Trump e successivamente dal suo vice, James D. Vance, non possono essere considerate semplici prese di posizione politica. Esse, rivelano probabilmente una visione parziale della storia in cui la richiesta di pace appare ingenua, se non addirittura fastidiosa. Secondo diversi osservatori, la durezza di queste reazioni, in realtà manifesterebbe un segnale di incertezza, di percezione di calo di consenso da parte della leadership statunitense. Dopo aver attaccato alcuni Paesi occidentali e la stessa Nato, Trump ha rivolto le sue critiche anche al Santo Padre.

Ma il Papa non è un leader tra i tanti, è, prima di tutto, un’autorità morale e spirituale. Le sue parole valgono per tutti e la sua voce, fondata sul Vangelo, non si misura con l’efficacia militare o con il consenso elettorale, ma con la coscienza umana. Non può tacere di fronte alla guerra, né smettere di invocare la pace solo perché altri scelgono, al di là dei motivi, la via delle armi. Chiedere pace non è debolezza: è resistenza etica.

C’è chi vorrebbe una Chiesa silenziosa, chiusa in sagrestia, relegata a un ruolo ornamentale e innocuo. Una Chiesa che benedice senza disturbare, che consola senza interrogare. Ma il Vangelo non è neutrale: i cristiani sono chiamati a essere operatori di pace, artigiani di un mondo in cui la dignità non si negozia e la violenza non è mai una soluzione.

Ed è proprio qui che emerge un nodo cruciale del dibattito pubblico contemporaneo: bisogna disarmare le parole, come ha ricordato più volte Papa Leone XIV. Oggi invece, il linguaggio è spesso il primo campo e strumento di battaglia. C’è chi usa parole armate, aggressive, che colpiscono e delegittimano, come se ogni voce diversa dovesse essere ridotta al silenzio. È un linguaggio che pretende sottomissione e trasforma il confronto in scontro. Ma, come sottolineano vari analisti, un linguaggio così duro non è segno di forza: è segno di fragilità.

Il Papa, al contrario, richiama a un uso responsabile della parola. La pace non è un’opzione tra le altre: è l’unico orizzonte compatibile con la dignità umana. E la parola è il primo strumento per costruirla o distruggerla. Con questo stile, Leone XIV è stato chiaro: sulla guerra non si va in deroga. Forse anche per questo viene attaccato: richiama al Vangelo autentico, non cerca il consenso del mondo, ma la fedeltà a Cristo.

Stare in piedi significa non arretrare di fronte al cinismo, non accettare che il rumore delle armi copra la voce della coscienza. Significa continuare a credere – e a dire – che un’altra strada è possibile, anche quando sembra la più difficile.

Papa Leone XIV richiama con forza una verità spesso dimenticata: il cristiano è chiamato a essere operatore di pace, non interprete di logiche politiche o strategiche. Le sue parole non sono prese di posizione “di parte”, ma un richiamo radicale al Vangelo, che non ammette ambiguità quando si tratta della dignità della persona e del rifiuto della violenza.

Oggi parlare di “guerra giusta” appare sempre più anacronistico. Il Papa insiste su questo punto: non si può confondere la guerra con la legittima difesa, perché la guerra moderna, per i mezzi e le conseguenze che comporta, travolge indiscriminatamente innocenti, poveri, ultimi. Ed è proprio lì che la tradizione cristiana colloca lo sguardo di Dio: non dalla parte di chi aggredisce, ma di chi subisce, di chi perde tutto, di chi non ha voce. “È assolutamente necessario che i conflitti tra le nazioni non siano risolti attraverso la guerra, ma siano trovate per essi altre soluzioni che siano conformi alla natura umana. Deve essere, inoltre, favorita la strategia della non violenza”, metteva in evidenza il Sinodo dei vescovi già nel 1971. E se anche il Catechismo della Chiesa Cattolica contempla il diritto alla legittima difesa, comunque lo condiziona al fatto che “il danno causato dall’aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo”; ma soprattutto, che possa essere posto in atto solo dopo “che tutti gli altri mezzi per porvi fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci; che ci siano fondate condizioni di successo; che il ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare” (CCC 2309). Alla luce di questi criteri, appare difficile ignorare come l’umanità si trovi oggi esposta a rischi sempre più gravi, legati all’escalation dei conflitti e alla crescente potenza dei “moderni mezzi di distruzione”.

Papa Leone XIV oggi parla al mondo intero, ma interpella in modo particolare i cattolici, richiamandoli alla coerenza. La sua è un’autorità morale, non politica: non entra in conflitto con i leader, ma non rinuncia a indicare una verità esigente. Per questo alcune dichiarazioni di esponenti politici che si professano cattolici risultano difficili da comprendere: quando le parole giustificano o banalizzano la violenza, si crea una distanza evidente tra il Vangelo e certe posizioni pubbliche.

La domanda “dove sta Dio quando ci sono le guerre?” trova una risposta netta nella tradizione cristiana: Dio sta con le vittime, con i poveri, con gli oppressi. Non legittima mai la sopraffazione. È una presenza silenziosa ma reale, che chiama alla responsabilità e alla conversione.

In fondo, tutto si gioca tra due logiche opposte: il diritto della forza o la forza del diritto. Il Papa invita a scegliere la seconda, l’unica compatibile con una visione autenticamente umana e cristiana. E qui risuona anche la Scrittura: “la bocca parla dalla pienezza del cuore” (Lc 6,45). Le parole che usiamo, soprattutto su temi così drammatici, rivelano ciò che davvero abita in noi: paura o fiducia, chiusura o compassione, violenza o pace.