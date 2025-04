“Giorgio, il nostro Papa di famiglia”: Asti e Portacomaro ricordano Francesco. Il legame con la cugina Carla

La diocesi di Asti e il paese d’origine dei nonni di Papa Francesco vivono con discrezione e affetto il ricordo del Pontefice. Il vescovo Prastaro: “Papa della gioia e della semplicità”. Il sindaco Balliano: “Un dolore familiare”. La cugina Carla, testimone silenziosa

(Foto Vatican Media/SIR)

“Francesco è stato il Papa della gioia. Ha saputo dire con semplicità le verità di sempre, restando vicino anche a chi è lontano dalla Chiesa”. Mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti, ricorda così Papa Francesco, a cui la diocesi era legata da un affetto speciale. “Quando ho appreso della sua morte, ho subito disposto di celebrare la Messa in cattedrale in suo suffragio. In tutte le parrocchie si è pregato – racconta –, e ci si è raccolti nel silenzio”. La visita del Pontefice nel novembre 2022 resta impressa nella memoria collettiva:

“Venne come in famiglia. Disse di essere tornato alle ‘radici di sangue e di fede’”.

Un ritorno che fu anche un riconoscimento delle proprie origini: “Lui stesso disse di essere tornato ad assaporare il sapore delle sue radici”. E proprio in quelle radici, il vescovo intravede un riflesso del suo carattere: “In alcune cose, nel suo temperamento, abbiamo visto dei tratti che sono propri di questo mondo qui: la laboriosità, una certa ostinazione nel seguire i propri obiettivi, la generosità, il lavorare continuo. Sono aspetti dell’astigiano che probabilmente vennero dai retaggi della sua famiglia”. Da quell’incontro è nato anche l’ambulatorio “Fratelli tutti”, nei locali della Caritas diocesana. Inaugurato nel 2023, garantisce assistenza sanitaria gratuita grazie all’impegno di medici, infermieri e volontari, come segno concreto di attenzione ai più fragili.





Carla e Giorgio. Il ricordo più diretto è però quello di Portacomaro, piccolo centro collinare tra le vigne dell’astigiano, dove vive ancora oggi la cugina del Papa, Carla Rabezzana. Una figura riservata, molto conosciuta e stimata in paese.

“Si erano sentiti pochi giorni prima – racconta Prastaro –. Un rapporto intenso, gioioso, con momenti anche scherzosi, come tra familiari che si conoscono da sempre”.

Carla ha vissuto il pontificato con la discrezione che ha sempre contraddistinto i legami familiari, evitando visibilità pubblica e lasciando parlare i fatti. A Portacomaro vivono anche altri parenti del Pontefice, alcuni dei quali incontrati da Francesco durante la visita privata nel 2022. “Francesco, per noi, era Giorgio – aggiunge il sindaco Alessandro Balliano –. Ogni tanto tornava a trovare i parenti. Quando venne nel 2022 per i 90 anni di Carla, fu una giornata vissuta in famiglia, con sobrietà”. Quel giorno, dopo il pranzo con la cugina, il Papa fece visita anche alla casa di riposo del paese, segnata duramente dalla pandemia. “Disse agli anziani: ‘Anch’io sono vecchio e in carrozzina. È solo una nuova tappa della vita’. Parole semplici, che toccarono tutti”. Il passaggio di Francesco non fu accompagnato da clamore. Nessun discorso ufficiale, nessuna grande cerimonia. Solo la naturalezza di un ritorno a casa: “Quel giorno – sottolinea Balliano – fu accolto come un parente. Senza cerimoniali, ma con sincero affetto”.





Un ricordo vivo. In questi giorni la comunità di Portacomaro si stringe attorno a Carla, che vive il lutto in silenzio. Un infortunio al piede le impedirà di partecipare ai funerali a Roma. “È una di noi – aggiunge il sindaco –. La conoscono tutti, parte della vita del paese. Le siamo vicini con rispetto”.

Il Comune sta valutando la possibilità di dedicare alla memoria di Papa Francesco un luogo significativo, come la piazza attraversata nel 2022. Già oggi a Portacomaro esiste una vigna intitolata all’enciclica Laudato si’, simbolo della cura del creato e dell’attenzione al territorio.

L’idea è ora quella di rendere più visibile e stabile il legame con la figura del Papa. Potrebbe nascere uno spazio sobrio, dedicato alla memoria e alla riflessione. “Francesco ci ha insegnato che si può essere grandi restando semplici – conclude Balliano –. E Carla, con il suo silenzio discreto, testimonia un legame che non si spezza. Un legame che resta, anche ora, nella quotidianità di un paese che ha sentito il Papa vicino non solo come guida spirituale, ma come parte della propria storia”.