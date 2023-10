Tre riviste per raccontare l’ad gentes: Popoli e Missione, Il Ponte d’Oro e NotiCum

Tramite tre riviste, il sito e i social, la Fondazione Missio si attiva per sensibilizzare le comunità cristiane verso la missio ad gentes. Dando voce ai missionari, raccontando esperienze e progetti sul campo. In particolare i due mensili cartacei e quello multimediale sono ideati, scritti e proposti per target differenti

(Foto: Francesco Zizola)

Per sensibilizzare alla missione, uno degli obiettivi della Fondazione Missio (organismo pastorale della Cei) è anche quello di informare “sul” e “dal” Sud del mondo. Non è possibile, infatti, comprendere appieno le dinamiche che determinano gli squilibri sociali, né è possibile scoprire le ricchezze dei popoli dei cinque continenti, se non ci si immerge dentro le realtà locali.

Per fare questo sono preziose le voci dei missionari che vivono in mezzo alla gente: lo fanno senza clamore, spesso nel nascondimento, ma sanno leggere, capire, descrivere e raccontare le situazioni che si trovano ad affrontare insieme alle popolazioni alle quali testimoniano, con la vita, il Vangelo di Gesù. È a loro che le tre riviste missionarie edite da Missio danno voce, con testimonianze, interviste, analisi e racconti. I due mensili cartacei (entrambi acquistabili per abbonamento) e quello multimediale sono ideati, scritti e proposti per target differenti.

“Popoli e Missione”, rivista d’informazione e azione missionaria, è dedicata a famiglie e Centri missionari diocesani. La prima parte offre articoli di analisi e approfondimento sui Paesi del Sud del mondo e sulle cruciali tematiche che li riguardano; la seconda parte ospita testimonianze di missionari, esperienze di fede condivisa e di cooperazione tra le Chiese, descrizione di materiali e iniziative ideate per l’animazione missionaria di gruppi, famiglie, comunità.

“Il Ponte d’Oro”, mensile per ragazzi da 8 a 12 anni, offre approfondimenti di tematiche e argomenti legati alla mondialità, pensati e scritti a misura di bambino. La rivista è dedicata a chi è curioso di saperne di più su mondo, Vangelo e missione, ma è utile anche a catechisti e insegnanti che vogliono educare alla fede con un’attenzione speciale alla missionarietà e alla mondialità.

“NotiCum”, rivista digitale, è a cura del Centro unitario per la formazione missionaria (Cum) di Verona. La sua diffusione avviene attraverso una newsletter e la ricezione è gratuita. Il mensile multimediale ospita articoli e riflessioni di sacerdoti e missionari sul campo, informa sulla dimensione evangelizzatrice della Chiesa, propone iniziative e corsi di formazione missionaria. La sua peculiarità è quella di essere ricco di video-interviste e docufilm, incorporati negli articoli e scaricabili con un click.

Oltre alle tre riviste mensili, c’è anche un sito web di aggiornamenti costanti per seguire da vicino l’attualità dal Sud del mondo: si tratta di “Popoli e Missione on line” raggiungibile tramite l’indirizzo www.popoliemissione.it che è il supplemento elettronico dell’omonima rivista cartacea.

La Fondazione Missio si avvale, per comunicare la missione, anche della pagina Facebook.