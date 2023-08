Gmg Lisbona. Mons. Gallese (Alessandria) ai giovani piemontesi: “Vivete la natura, sentitene il respiro e collegatelo a Dio che ne è l’origine”

“Vivete la natura, sentitene il respiro e collegatelo a Dio che ne è l’origine. Se non cogliamo l’amore che c’è dietro ad ogni cosa, riduciamo tutto a tecnicismo”. Mons. Guido Gallese, vescovo di Alessandria si confronta per più di un’ora con i ragazzi sui temi dell’ambiente, dell’ecologia integrale, della fede e del “ruolo” che i giovani possono avere per generare cambiamenti. È l'argomento al centro dei "rise-up" di oggi. Le domande arrivano sul palco via whatsapp. Siamo al Centro Civico de Carnaxide, periferia di Lisbona, dove sono ospiti 2.500 giovani di Torino, Asti, Alessandria, Biella, Mondovì, Ivrea, Pinerolo, Vercelli, Aosta

(foto sir)

“Vivete la natura, sentitene il respiro e collegatelo a Dio che ne è l’origine. Se non cogliamo l’amore che c’è dietro ad ogni cosa, riduciamo tutto a tecnicismo”. Mons. Guido Gallese, vescovo di Alessandria si confronta per più di un’ora con i ragazzi sui temi dell’ambiente, dell’ecologia integrale, della fede e del “ruolo” che i giovani possono avere per generare cambiamenti. Le domande arrivano sul palco via whatsapp. Siamo al Centro Civico de Carnaxide, periferia di Lisbona, dove sono accolti 2.500 giovani di Torino, Asti, Alessandria, Biella, Mondovì, Ivrea, Pinerolo, Vercelli, Aosta. Sono solo una parte dei 4.800 piemontesi presenti alla Gmg. Nonostante le difficoltà della logistica e la pioggia, la prima catechesi di questa Giornata si trasforma in festa. Vengono chiamati “rise-up” perché – spiegano dal palco – come Maria andò verso la cugina Elisabetta, così anche i giovani oggi sono chiamati ad “essere pronti per andare verso gli altri, affrontare le sfide e agire nel mondo in modo nuovo”.

Cori, ola, foto di gruppo. I ragazzi sono carichi, pieni di energia anche se il tema oggi è serissimo e rimanda all’ambiente. Chiara, Gaia e Giada rompono il ghiaccio e chiedono al vescovo che cosa è l’ecologia integrale, perché “tocca la nostra fede” e “cosa possono fare i giovani”. Il vescovo chiarisce subito di non avere ricette ma spiega anche che l’ecologia “non è semplicemente un problema tecnico per ingegneri”. Quello che suggerisce Papa Francesco quando nella Laudato si’ parla di conversione ecologica, è una “spiritualità che alimenta una passione per la cura del mondo”. Tema attualissimo, quello dell’ambiente. I ragazzi italiani vengono da un paese colpito da inondazioni e incendi. “Il meteo non è un app”, dice don Luca Ramello, responsabile Regione Piemonte della pastorale giovanile. “E la natura non è uno schermo. È una realtà dove tutto è connesso, tutto è unito, la vita, la società, le scelte individuali e politiche”. Dai giovani di Lisbona, sale “l’urgenza di custodire il mondo e il creato”.