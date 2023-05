Papa e Zelensky: al centro dell’udienza la “situazione umanitaria e politica” dell’Ucraina

Incentrata sui temi umanitari e politici legati alla guerra in Ucraina l'udienza di Papa Francesco a Zelensky, al termine di una giornata densa di impegni istituzionali. Colloquio con mons. Gallagher

(Foto Vatican Media/SIR)

In una Roma piovosa e blindata per le ingenti misure di sicurezza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi Papa Francesco, nella seconda parte di una giornata densa al mattino di impegni istituzionali, cominciata con l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e proseguita poi a Palazzo Chigi, per l’incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aveva accolto questa mattina il presidente ucraino all’aeroporto di Ciampino. Papa Francesco e il presidente ucraino si sono intrattenuti 40 minuti per il colloquio privato, cui ha fatto l’incontro con mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali della Segreteria di Stato.

“I temi del colloquio sono riferibili alla situazione umanitaria e politica dell’Ucraina provocata dalla guerra in corso”, ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, a proposito del colloquio tra il Santo Padre e Zelensky. “Il Papa ha assicurato la sua preghiera costante, testimoniata dai suoi tanti appelli pubblici e dall’invocazione continua al Signore per la pace, fin dal febbraio dello scorso anno”, ha proseguito il portavoce vaticano: “Entrambi hanno convenuto sulla necessità di continuare gli sforzi umanitari a sostegno della popolazione. Il Papa ha sottolineato in particolare la necessità urgente di ‘gesti di umanità’ nei confronti delle persone più fragili, vittime innocenti del conflitto”. “Durante i cordiali colloqui con mons. Gallagher – ha reso noto la Sala Stampa della Santa Sede – ci si è soffermati anzitutto sull’attuale guerra in Ucraina e sulle urgenze collegate ad essa, in particolare quelle di natura umanitaria, nonché sulla necessità di continuare gli sforzi per raggiungere la pace”. “L’occasione è stata propizia anche per trattare alcune questioni bilaterali, relative soprattutto alla vita della Chiesa cattolica nel Paese”, si legge ancora nel comunicato”.