Papa al Gemelli: preghiera e vicinanza da ogni parte del mondo

foto SIR/Marco Calvarese

Nei giorni scorsi Papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e nel pomeriggio di ieri si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici. L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera. “Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”, ha dichiarato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Di seguito gli attestati di affetto, preghiera e vicinanza che stanno arrivando al Papa da ogni parte del mondo.

Celam, “vicinanza e affetto, intensificare le preghiere”. Il Consiglio episcopale latinoamericano e caraibico (Celam), in un messaggio firmato dal suo presidente, mons. Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujillo (Perù), chiede di pregare per la pronta guarigione di Papa Francesco. Come si legge nella lettera, il Celam esprime al Santo Padre la sua “vicinanza e il suo affetto”. Mons. Cabrejos invita “i nostri fratelli nell’episcopato e, con loro, tutto il popolo santo e fedele di Dio che vive in America Latina e nei Caraibi, a intensificare le nostre preghiere per le intenzioni di Papa Francesco e per la sua salute in questo tempo di Quaresima in cui ci prepariamo alla celebrazione della Settimana Santa”. Il tutto sotto l’intercessione di “nostra Madre, sotto l’invocazione di Nostra Signora di Guadalupe, patrona di questo continente”, chiedendo “il pieno recupero della salute del Santo Padre Francesco”.

RnS, “lo affidiamo alla preghiera corale”. La Presidenza del Rinnovamento nello Spirito Santo, assieme ai Cenacoli, Gruppi e Comunità presenti in tutta Italia, assicurano vicinanza spirituale al Santo Padre assicurandolo Qalla preghiera corale per le sue condizioni di salute”.

Azione Cattolica, “ci stringiamo idealmente a lui in un abbraccio che attraversa tutto il Paese”. La Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica italiana, a nome di tutta l’Associazione “è vicina con la preghiera e l’affetto filiale a Papa Francesco”. “I ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica stringono idealmente Papa Francesco in un abbraccio che attraversa tutto il Paese e le sue parrocchie, augurando al Santo Padre una pronta guarigione”, si legge in una nota.

Ofs e Gifra, “preghiere perché si senta sostenuto in questo momento di difficoltà”. L’Ordine francescano secolare (Ofs) e la Gifra d’Italia esprimono “vicinanza e solidarietà a Papa Francesco”. “L’esempio di San Francesco d’Assisi insegna che lo spirito di fraternità, lo stare insieme e il sorreggersi gli uni con gli altri possono consentire di superare ogni prova nella ‘perfetta letizia’”, scrivono in una nota. “I francescani secolari assicurano, quindi, le proprie preghiere per il Santo Padre, perché egli si senta sostenuto in questo momento di difficoltà e perché possa tornare a svolgere al più presto, con forza e gioia evangelica, il servizio di pastore e guida della Chiesa universale”, conclude la nota.

Comunione e Liberazione, “preghiamo per lei”. “Preghiamo e offriamo le nostre giornate per lei e per la sua pronta guarigione, e anche perché questi giorni di forzata inattività possano essere di utile riposo in compagnia di Gesù. Infinitamente grato per la sua testimonianza, la saluto con filiale devozione da parte di tutto il Movimento”. È il messaggio che Davide Prosperi ha inviato a Papa Francesco, a nome di Comunione e Liberazione, per esprimere al Pontefice “tutta la profonda e affettuosa vicinanza” del Movimento.