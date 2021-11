Sei territori, nell’intero panorama europeo, sono verdi (cioè con la più bassa incidenza) nella cartina sulla diffusione del Coronavirus, curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. E sono sei regioni italiane, tra cui la Lombardia! È un grande risultato che indica come l’Italia sia all’avanguardia nella battaglia al Covid. Ma non bisogna abbassare la guardia.

(Foto: ANSA/SIR)

L’ha detto nei giorni scorsi anche il commissario regionale all’emergenza, Guido Bertolaso, che ha richiamato alle vaccinazioni e ai buoni comportamenti, al fine di non rischiare di compiere passi indietro.

Non bisogna comunque diffondere allarmismi. Al proposito il presidente Fontana ha affermato: “La regione Lombardia è ancora in zona bianca, ciò è avvenuto grazie al fatto che il 90% dei cittadini ha ricevuto la seconda dose di vaccinazione. Adesso dobbiamo insistere perché venga effettuata la terza dose che conclude il ciclo vaccinale e che permette l’immunità non limitata ad alcuni mesi, ma che si protrarrà per alcuni anni. Giovedì – ha aggiunto – sono arrivate più di 60.000 prenotazioni di cittadini per la terza dose. Grazie alla serietà dei lombardi, grazie al loro grande senso civico.” E l’assessore regionale alla Sanità Letizia Moratti ha informato che in Lombardia sono state effettuate finora più di 550mila terze dosi.” Se in altre parti dell’Europa, persino in Germania, la situazione è grave, dipende appunto della minor percentuale di vaccinati.

E a Crema come ce la passiamo? Il dott. Attilio Galmozzi spiega come vi sia stato un incremento dei contagi “prevedibile”, ma basso. Corrisponde anche a un incremento dei malati e dei casi gravi? “No affatto”, precisa il medico del Pronto Soccorso del nosocomio cittadino, rasserenando i cittadini. E aggiunge: “Rispetto al resto del mondo siamo avanti anni luce. Qui dove le vaccinazioni sono state fatte correndo, la situazione è assolutamente sotto controllo e per ora non desta alcuna preoccupazione”. Dello stesso parere il dott. Maurizio Borghetti. Tranquillizza anche il fatto che nell’Ospedale di Crema sono pochi i ricoverati e tutti non vaccinati (!) che comunque vengono dimessi nel giro di pochi giorni. Inoltre la terapia intensiva è vuota di pazienti Covid.” Altro dato: nei test salivari effettuati a campione dall’Ats Val Padana nelle scuole elementari cremasche (attualmente sono stati monitorati 5 istituti) non è emerso nessun positivo.

Il tutto non per “rompere le righe”, ma per non diffondere allarmismi e per fare le scelte giuste, quella soprattutto di vaccinarsi. Coraggio, è un atto di amore verso tutti, come dice papa Francesco.

(*) direttore “Il Nuovo Torrazzo”