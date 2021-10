Pontificie opere missionarie: i motori che fanno camminare l’evangelizzazione

L'animazione missionaria rende unico il servizio delle Pontificie opere missionarie (Pom) nella Chiesa universale. In Italia le Pom sono rappresentate dalla Fondazione Missio, organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana

(Foto Vatican Media/SIR)

È l’animazione missionaria ciò che rende unico il servizio delle Pontificie opere missionarie (Pom) nella Chiesa universale. In Italia le Pom sono rappresentate dalla Fondazione Missio (www.missioitalia.it), organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana, suddiviso in sezioni a seconda dei destinatari a cui si rivolge.

Con Missio Ragazzi, espressione della Pontificia opera dell’infanzia missionaria (Poim), anche i più piccoli diventano protagonisti della missione: grazie a proposte ideate a loro misura, vivono annuncio, preghiera, condivisione e fraternità, diventando missionari nei loro ambienti di vita quotidiana. Tra gli strumenti ideati per l’animazione missionaria, c’è l’Itinerario formativo annuale per catechisti ed educatori che vogliono far scoprire ai ragazzi il significato dell’essere annunciatori del Vangelo.

Missio Giovani è il servizio di pastorale missionaria delle Pom svolto dai giovani per i giovani. Per l’anno 2021/2022 propone il percorso Next Generation, itinerario costituito da varie tappe tra cui: la Giornata missionaria mondiale da vivere attivamente; un Natale di solidarietà che propone iniziative a favore delle Chiese di missione; incontri di gruppi parrocchiali e diocesani per arrivare al IV Convegno missionario giovanile (Co.Mi.Gi.) in programma ad aprile 2022.

L’animazione missionaria di adulti, famiglie e comunità è affidata alla Pontificia opera della propagazione della fede (Popf) o Missio Adulti&Famiglie. La Popf invita a due tipi di solidarietà: quella spirituale, con l’offerta della preghiera e la vicinanza ai missionari; quella materiale, mediante la raccolta di offerte inviate alle Chiese di missione più povere, impegno che si concretizza in particolare con la celebrazione della Giornata missionaria mondiale. Tra le proposte per l’animazione missionaria c’è il Pellegrinaggio ad gentes, un viaggio di preghiera che conduce ogni giorno in un Paese del mondo, per offrire quotidianamente a Dio un’intercessione per una nazione, per la sua Chiesa e per quanti hanno dato la vita per il Vangelo in quella terra.

Anche seminaristi, religiosi e religiose, sacerdoti, diaconi hanno la loro Opera di riferimento: è la Pontificia unione missionaria (Pum) o Missio consacrati, che si propone di animare alla missione gli uomini e le donne consacrati a Dio. Tra le varie iniziative segnaliamo il Convegno annuale dei seminaristi, conclusione di un percorso iniziato in ogni seminario con la visita di un animatore Pum per stimolare gli studenti a iniziative di carattere missionario e alla promozione dei Gruppi di animazione missionaria (Gamis).

L’ultima Opera che completa le Pom non si rivolge ad un target particolare (ragazzi, famiglie, consacrati), ma a tutti. Chiunque lo voglia, infatti, attraverso la Pontificia opera di San Pietro apostolo (Pospa) può sostenere le vocazioni sacerdotali in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle giovani Chiese di missione aiutando la formazione del clero locale.