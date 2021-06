La presenza di Gesù l’unica cosa necessaria per superare le prove della vita

Potrebbe sembrare strano che proprio la barca dove si trova Gesù viene sconvolta dalla tempesta, la grande tentazione di pensare un cristianesimo senza croce, senza difficoltà è sempre stata presente. In realtà il Signore non ha mai promesso ai suoi discepoli una vita senza ostacoli, senza difficoltà e contrarietà. Egli ha promesso molto di più, ha promesso la sua presenza, fino alla fine

“Lo presero con sé, così com’era, nella barca”. Con questa affermazione, apparentemente di poco conto, l’evangelista Marco introduce il lettore nella parabola della tempesta sedata. Il fatto che Gesù venga accolto sulla barca dai discepoli “così com’era” indica un atteggiamento di altissimo valore simbolico. Gesù viene accolto per quello che è e non per quello che vorrebbero che sia i discepoli. Un’indicazione molto importante anche per noi. Quante volte abbiamo lasciato salire sulla barca della nostra vita un Gesù fatto a nostra immagine, artificiosamente creato per soddisfare i nostri bisogni e il nostro immaginario su Dio. Gesù o si accoglie così come Egli è, come Egli si rivela, oppure si rischia di cadere nella facile illusione di averlo sulla barca con noi quando invece Egli è altrove.

