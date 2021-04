Sabato Santo: il giorno della Sindone. Su Tv2000 la preghiera guidata da mons. Nosiglia

Questa volta i pellegrini non si potranno contare a milioni: oggi nel duomo di Torino ci saranno poche decine di persone. Le autorità della città e della Regione, e i ragazzi che preparano il cammino di Taizé. Ma i milioni di persone ci saranno, come nel 2020, di fronte ai televisori e agli schermi dei computer di tutto il mondo. La preghiera del Sabato Santo guidata dall’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, Custode pontificio della Sindone, andrà infatti in diretta su Tv2000 alle 17. La preghiera di fronte alla Sindone è un modo per “sentirsi uniti”, riscoprire insieme quel valore di solidarietà, di “fratellanza” che da quell’immagine

Il segnale sarà ripreso dal Centro Televisivo Vaticano e rimbalzato in tutto il pianeta. In America sarà il network Ewtn a proporlo ai cattolici degli Stati Uniti (e non solo a loro: nel mondo protestante anglosassone lo “Shroud of Turin” è ben conosciuto e si propone ovunque come un confronto continuo con l’immagine di Cristo nelle coscienze di ogni persona. Questo è il vero “mistero” della Sindone, ben più che il dibattito e le polemiche del mondo scientifico…). Anche sui social della Sindone (sito, Facebook, Instagram) sarà possibile seguire la diretta, a partire dalle 16.30.

Mons. Nosiglia ha deciso di proporre nuovamente un momento forte di contemplazione convocando di fronte alla Sindone un “popolo” che continua a patire i disagi del distanziamento, le paure del contagio e anche, nell’area torinese, le forti preoccupazioni per una situazione economica sempre più compromessa, che potrebbe aprire a una crisi, anche sociale, difficile da gestire. La preghiera di fronte alla Sindone è un modo per “sentirsi uniti”, riscoprire insieme quel valore di solidarietà, di “fratellanza” che da quell’immagine.