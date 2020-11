Alla ricerca della vera gioia. Per non temere i momenti bui, ma servirsene come riscoperta di sé

Don Francesco Buono, parroco dell’unità parrocchiale di Pila e Castel del Piano, in provincia di Perugia, molto attento al pianeta giovani e ai problemi delle coppie sposate, o in crisi, o separate, ha scritto un libro duro e realista: “Salto nella gioia. Viaggio nelle beatitudini”. Un testo in cui rovescia il bicchiere che il detto popolare preferiva mezzo pieno: iniziamo dal vuoto, dal dolore, dall’assenza, e non per autoflagellazione o masochismo, ma perché è quello il momento in cui non cresciamo, facciamo i conti con noi stessi e rinasciamo agli altri e a Dio.

“Talvolta, nel momento in cui tutto sembra perduto, giunge il messaggio che può salvarci; abbiamo bussato a tutte le porte che non portavano a niente, e la sola per cui si può entrare, che avremmo cercato invano per cento anni, la urtiamo senza saperlo, e si apre”.

Queste parole tratte dalla Ricerca del tempo perduto di Marcel Proust vengono spontaneamente alla memoria alla lettura di “Salto nella gioia. Viaggio nelle beatitudini” (Tau editrice, 2020, 232 pagine, 15 euro. Prefazione di Roberta Vinerba) di Francesco Buono, parroco dell’unità parrocchiale di Pila e Castel del Piano, in provincia di Perugia, molto attento al pianeta giovani ma anche ai problemi delle coppie sposate, o in crisi, o separate. Uno che di momenti di crisi, quando sembra che niente e nessuno ti possa aiutare, se ne intende.

Don Francesco, intanto, rovescia il bicchiere che il detto popolare preferiva mezzo pieno: iniziamo dal vuoto, dal dolore, dall’assenza, e non per autoflagellazione o masochismo, ma perché è quello il momento in cui non cresciamo, facciamo i conti con noi stessi e rinasciamo agli altri e a Dio. Tutto il suo libro è un invito ad accettare l’inevitabile stanchezza matrimoniale, o la separazione dal fidanzato/a, o la cattiva notizia. Perché è un pessimista? No, perché conosce la vita. Quella vera, non quella spacciata dai programmi, dai salotti mediatici, dalle riviste, dalla pubblicità dorata. È un libro che insegna a non mettersi insieme a fare famiglia e figli finché va bene, finché non ti cadranno i capelli, o ti verrà la pancetta, o quando le rughe solcheranno il tuo attualmente stupendo visino, o finché un licenziamento non renderà la nostra situazione precaria. Ma anche quando le cose non vanno per niente bene.

La strada per la gioia è paradossalmente quella della eventuale, possibile, mancanza di gioia,